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西醫治氣喘 控制型藥物才有效

楊雅棠
當氣喘發作，患者大口吸入的藥劑是屬於「緩解型藥物」，通常治標不治本。(Getty Images)
當氣喘發作，患者大口吸入的藥劑是屬於「緩解型藥物」，通常治標不治本。(Getty Images)

當氣喘發作，趕緊拿出一罐藥物，含住並大口吸入藥劑，便能獲得緩解，這是一般人對氣喘治療的印象。但這類屬於「緩解型藥物」，通常治標不治本。

緩解型藥物 救急使用

台灣新光醫院胸腔內科主任林嘉謨表示，緩解型藥物以乙型交感神經興奮劑為主，為短效的氣管擴張劑。患者一噴之後氣管打開，便會感覺較舒服，但氣管發炎狀況仍在。

由於氣喘主要成因是氣管發炎造成的慢性呼吸道疾病，當呼吸道受到外界物質刺激時，如空氣汙染、塵蟎等，就會出現咳嗽、喘鳴聲等症狀，甚至會引發呼吸困難，嚴重造成死亡。因此，氣喘不能只有發作時才治療，必須使用「控制型藥物」改善發炎，才能有效控制。

控制型藥物 抑制發炎

控制型藥物以吸入型類固醇最多，以抑制氣管發炎。但林嘉謨表示，現在控制型藥物多為複方，併用長效氣管擴張劑，同時具有抑制發炎和擴張氣管的效果。

台北醫學大學附設醫院胸腔內科主治醫師徐上富表示，雖然大部分醫師在治療氣喘病人時，會同時給予控制型藥物和緩解型藥物，但因為控制型藥物需要天天使用，若控制得當，氣喘病人不容易產生症狀，自然不需要太常使用緩解型藥物，一劑甚至可以用到一年。

噴霧或乾粉 視不同症狀

至於控制型藥物，則視病人嚴重程度、喜好給予不同劑型，因此使用頻率也不相同，可能一天一次或一天兩次。徐上富表示，控制型藥物主要分為噴霧型和乾粉型。噴霧型藥劑顆粒較細小，容易吸入，但需要手口協調能力佳，一按壓後必須立即吸入；乾粉劑型按壓後可以慢一點吸入，但因為藥劑顆粒較大，需要較大肺活量吸入。

因此，若患者有帕金森氏症、失智等而手口不協調，可考慮使用乾粉劑型；有些長者則因肺功能下降，無法瞬間產生大吸力，則可能適合使用噴霧劑型。若患者手口協調和肺活量都不佳，則可使用噴霧劑型，加裝吸藥輔助器，請家人或照顧者協助使用。

氣喘患者呼吸道示意圖 (製表/元氣周報)
氣喘患者呼吸道示意圖 (製表/元氣周報)

另外，病患的氣喘嚴重程度，也影響適合使用的劑型。例如長效藥物有其時間上限，適合輕、中度患者使用，重度患者就需要早晚使用的藥物；而長效藥物通常是乾粉劑型，便不適合重度病患使用。

緩解型藥物 仍須備用

有些民眾會覺得「沒有吃到藥，好像沒得到治療」，除了吸入型藥劑，徐上富說，氣喘雖也有口服用藥，但已是十多年前的治療方式，不是當今首選，是次一級的選擇。

氣喘患者已定時使用控制型藥物，還需要用緩解型藥物嗎？林嘉謨說，就算氣喘控制良好，但有時候在外空氣汙染嚴重，或是患者感冒，都容易誘發氣喘發作，還是需要攜帶用於急救的緩解型藥物。

另外，由於氣喘多因過敏引起，現在過敏檢測方式發達，不論是免疫球蛋白或嗜酸性白血球的檢測，都可協助氣喘病患找出過敏原，避免接觸、減少發作機會。

至於控制型藥物的吸入型類固醇劑量，不若口服類固醇劑量那麼高，不會導致水牛肩、月亮臉等副作用。但林嘉謨也提醒，類固醇長期殘留在口腔，可能會使口腔長黴菌或鵝口瘡，因此每次使用完，一定要用清水漱口。

過敏 檢測 空氣汙染

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