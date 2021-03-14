關節炎上身 再吃葡萄糖胺、軟骨素已無效

重訓姿勢要透過專業指導，避免傷害。(本報資料照片)

氣候變化就覺得膝蓋隱隱作痛，平時走路總感覺「卡卡」，特別是膝蓋彎曲到某個角度，就會出現不適感。近年許多年輕人熱衷重訓，35歲以上罹患退化性關節炎增加，50歲後加上老化等因素，狀況更明顯。

老化、過重、骨鬆 高危險群

台北醫學大學附設醫院運動醫學科主任吳家麟表示，退化性關節炎可發生在各關節，但好發的部位為膝蓋、髖關節或手關節。退化性關節炎會產生疼痛、腫脹的不適症狀，通常會在過度運動、上下樓梯或是久坐起身時出現，特別在劇烈活動後，當天晚上會出現明顯的疼痛感。

而日常活動時，關節容易出現「咔咔聲」，早晨起床後，關節則會感到僵硬。他提醒，退化性關節炎的症狀，不一定全以「疼痛」表現，事實上有一半的患者，完全沒有疼痛現象，而是透過Ｘ光檢查後才發現，只要是高風險族群，就應該特別注意並盡早開始保養。

民眾對於退化性關節炎的認識，大多認為是「老化」所致，吳家麟表示，其危險因子除了年齡外，還包含體重過重、骨鬆、風濕性關節炎、運動員、長期蹲著工作者、關節曾受外傷、有退化性關節炎家族史等。特別是近幾年盛行重訓，年輕人過度訓練及姿勢不正確等引起的關節軟骨磨損，案例也愈來愈多。

軟骨磨損變Ｏ形腿 產生疼痛

後天造成的退化性關節炎，通常會從內側關節面開始受到影響，內側受到的壓力是外側關節面的十倍，長期下來會出現關節炎，慢慢地磨損就會出現Ｏ形腿，一旦軟骨磨損耗盡，骨頭與骨頭摩擦就會出現嚴重的疼痛。

許多民眾對於退化性關節炎常不以為意，吳家麟指出，若持續不理會造成嚴重磨損，影響生活品質，甚至面臨置換人工關節的手術治療。他提醒，平時就應做好保養，如不要過度運動、重訓姿勢要透過專業指導、肥胖者必須減重，若是已開始出現關節退化，建議接受專業治療，也可透過使用消炎止痛藥改善發炎症狀。

抗炎物質降低發炎 減緩退化

對許多已經罹患關節炎的患者而言，多會直覺性地想到使用葡萄糖胺、軟骨素保養。吳家麟表示，根據國際骨關節炎研究學會（OARSI）、美國 風濕病學會（ACR）以及美國骨科醫學會（AAOS）所訂定退化性關節炎的治療指引，對於已經罹患關節炎的患者，再使用葡萄糖胺或是軟骨素，在治療上是完全沒有效果的。

吳家麟表示，適度施打玻尿酸可以作為關節潤滑保養的效果，但無法有效降低關節退化的發炎問題。近期有研究發表，從乳油木果中提煉出的天然超高濃縮的抗炎物質「活關素75」，能有效降低關節過度發炎。研究顯示，單純施打玻尿酸以及施打玻尿酸加上使用活關素75的兩組，發現後者在動物試驗上對於關節炎有明顯止痛、抗腫脹的效果，關節切片也顯示可以保護軟骨，減少退化，用來搭配玻尿酸注射後的日常保養，效果不錯。

游泳 健走適當運動 減少發病

許多長輩因為關節疼痛就不敢運動，認為運動會讓膝蓋退化更快。事實上，適當鍛鍊肌肉，可以減少關節的負擔、增加關節活動度，也能增加骨質密度、預防骨鬆，並減少發炎反應。運動項目推薦游泳和健走，建議每周三次、每次30分鐘。至於無法外出時，也可以在家坐在椅子上進行抬腿運動，強化骨四頭肌。

不過要提醒的是，關節發炎時應暫時休息，建議諮詢專業骨科醫師，待發炎問題解決後，再開始運動。