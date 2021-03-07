天氣變就頭痛 竟是鼻竇炎惹的禍

急性發炎使鼻竇內壓力增加，壓迫黏膜，刺激感覺神經引起頭痛。(本報資料照片)

「醫師，每到天氣變化，我就會頭痛發作，電腦斷層做過了，沒有長腦瘤，但有鼻竇炎，就會引起頭痛嗎？要怎麼處理？」在頭痛門診中，常遇到這樣的患者，看著影像系統焦慮地問我。

頭痛患者罹患上頷竇炎

分析醫院內以偏頭痛為診斷，曾因劇烈頭痛發作，於急診就醫時，接受電腦斷層檢查的病患，其中竟高達九成合併嚴重程度不一的鼻竇炎，特別是上頷竇炎。

一名40歲女性偏頭痛患者，自某日起，頭痛幾乎天天發作，只能不停地服用止痛藥以及一種偏頭痛治療特效藥，持續數月。經電腦斷層檢查，確認同時罹患上頷竇炎，經過相關治療後，終於讓頭痛發作停止。

鼻竇感覺由三叉神經支配

為何鼻竇炎會引起頭痛？人類鼻竇群共有五大類，前額竇、上頷竇、前篩竇、後篩竇和蝶竇，都左右成對，自嬰兒剛出生時期開始發育，青少年時期結束，用於減輕頭顱骨重量，增加說話時的共鳴，內層覆蓋著纖毛黏膜，下有腺體分泌黏液，黏附空氣中的髒汙、細菌及病毒，再藉著纖毛運動，以特定的路徑，經由細窄的外流通道，排出鼻竇，進入鼻腔，向後流入鼻咽，或者向前流出鼻孔。

鼻竇感覺由三叉神經所支配，黏膜內有感覺神經元受器。若因病毒感染如感冒或過敏 發作，或是外傷、異物進入，會使鼻竇內黏膜發炎水腫，外流通道阻塞，分泌物無法順利排出，積滯其內，細菌孳生，發炎症狀更嚴重，若是鼻竇內腫瘤 形成，也會干擾分泌物的排出路徑，引起鼻竇發炎。

急性發炎使鼻竇壓力增加

急性發炎會使鼻竇內壓力增加，壓迫黏膜，刺激感覺神經元受器，大量疼痛訊息傳入大腦，牽連到同為三叉神經所支配的頭皮部位，例如前額竇、篩竇和蝶竇（亦即同側前額、眼眶或頭頂發生疼痛），上頷竇疼痛則會牽連到同側顴部或顳部發生疼痛。

目前公認降血鈣素基因相關胜肽（簡稱CGRP）是引發偏頭痛的重要激素，所有鼻竇內均有可以分泌CGRP的三叉神經末梢纖維，但以上頷竇內密度最高、數量也最多。一旦鼻竇發炎，它們受到刺激，就會分泌CGRP，進入血液循環，誘發偏頭痛，也因為成人鼻竇炎以上頜竇為主，因此成人較常發生偏頭痛，孩童鼻竇炎則以篩竇為主。

用藥無效也可嘗試手術

藥物治療方面，並非只是治療頭痛，而是要治療鼻竇炎，可以嘗試使用抗組織胺或副腎皮質素，口服或局部噴劑皆可，搭配口服或靜脈注射廣效性抗生素，或上頷竇沖洗術；若有鼻息肉，可以合併奎諾酮類 （quinolone）抗生素，再不行才會嘗試功能性內視鏡手術，直接清除病態組織，改善通氣與促進引流，透過各種治療方式，可減少牽連性頭痛或偏頭痛的發作。（作者為台灣義大癌治療醫院耳鼻喉科兼任主治醫師）