我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2895萬 5730萬人打第1劑疫苗

4月12日起 金山聯合校區部分學校重啟

天氣變就頭痛 竟是鼻竇炎惹的禍

陳建志
急性發炎使鼻竇內壓力增加，壓迫黏膜，刺激感覺神經引起頭痛。(本報資料照片)
急性發炎使鼻竇內壓力增加，壓迫黏膜，刺激感覺神經引起頭痛。(本報資料照片)

「醫師，每到天氣變化，我就會頭痛發作，電腦斷層做過了，沒有長腦瘤，但有鼻竇炎，就會引起頭痛嗎？要怎麼處理？」在頭痛門診中，常遇到這樣的患者，看著影像系統焦慮地問我。

頭痛患者罹患上頷竇炎

分析醫院內以偏頭痛為診斷，曾因劇烈頭痛發作，於急診就醫時，接受電腦斷層檢查的病患，其中竟高達九成合併嚴重程度不一的鼻竇炎，特別是上頷竇炎。

一名40歲女性偏頭痛患者，自某日起，頭痛幾乎天天發作，只能不停地服用止痛藥以及一種偏頭痛治療特效藥，持續數月。經電腦斷層檢查，確認同時罹患上頷竇炎，經過相關治療後，終於讓頭痛發作停止。

鼻竇感覺由三叉神經支配

為何鼻竇炎會引起頭痛？人類鼻竇群共有五大類，前額竇、上頷竇、前篩竇、後篩竇和蝶竇，都左右成對，自嬰兒剛出生時期開始發育，青少年時期結束，用於減輕頭顱骨重量，增加說話時的共鳴，內層覆蓋著纖毛黏膜，下有腺體分泌黏液，黏附空氣中的髒汙、細菌及病毒，再藉著纖毛運動，以特定的路徑，經由細窄的外流通道，排出鼻竇，進入鼻腔，向後流入鼻咽，或者向前流出鼻孔。

鼻竇感覺由三叉神經所支配，黏膜內有感覺神經元受器。若因病毒感染如感冒或過敏發作，或是外傷、異物進入，會使鼻竇內黏膜發炎水腫，外流通道阻塞，分泌物無法順利排出，積滯其內，細菌孳生，發炎症狀更嚴重，若是鼻竇內腫瘤形成，也會干擾分泌物的排出路徑，引起鼻竇發炎。

急性發炎使鼻竇壓力增加

急性發炎會使鼻竇內壓力增加，壓迫黏膜，刺激感覺神經元受器，大量疼痛訊息傳入大腦，牽連到同為三叉神經所支配的頭皮部位，例如前額竇、篩竇和蝶竇（亦即同側前額、眼眶或頭頂發生疼痛），上頷竇疼痛則會牽連到同側顴部或顳部發生疼痛。

目前公認降血鈣素基因相關胜肽（簡稱CGRP）是引發偏頭痛的重要激素，所有鼻竇內均有可以分泌CGRP的三叉神經末梢纖維，但以上頷竇內密度最高、數量也最多。一旦鼻竇發炎，它們受到刺激，就會分泌CGRP，進入血液循環，誘發偏頭痛，也因為成人鼻竇炎以上頜竇為主，因此成人較常發生偏頭痛，孩童鼻竇炎則以篩竇為主。

用藥無效也可嘗試手術

藥物治療方面，並非只是治療頭痛，而是要治療鼻竇炎，可以嘗試使用抗組織胺或副腎皮質素，口服或局部噴劑皆可，搭配口服或靜脈注射廣效性抗生素，或上頷竇沖洗術；若有鼻息肉，可以合併奎諾酮類 （quinolone）抗生素，再不行才會嘗試功能性內視鏡手術，直接清除病態組織，改善通氣與促進引流，透過各種治療方式，可減少牽連性頭痛或偏頭痛的發作。（作者為台灣義大癌治療醫院耳鼻喉科兼任主治醫師）

患者每次發作都感到左半邊頭痛，電腦斷層發現左側鼻腔上頷竇有分泌物積滯 (圈圈處)...
患者每次發作都感到左半邊頭痛，電腦斷層發現左側鼻腔上頷竇有分泌物積滯 (圈圈處)，這種「封閉性上頷竇炎」需手術引流，才能解決病症。（圖：陳建志提供）

腫瘤 過敏

上一則

2招收心操 找回工作狀態

延伸閱讀

避免泌尿道感染 更年期應加強私密處衛生

避免泌尿道感染 更年期應加強私密處衛生
長期鼻塞不管它…篩竇鼻竇炎引發眼窩蜂窩性組織炎 少年險失明

長期鼻塞不管它…篩竇鼻竇炎引發眼窩蜂窩性組織炎 少年險失明
更年期婦女易泌尿道感染 醫護：應加強私密處衛生清潔

更年期婦女易泌尿道感染 醫護：應加強私密處衛生清潔
假牙清潔不完全 老翁口腔灼燒、驚長白斑

假牙清潔不完全 老翁口腔灼燒、驚長白斑

熱門新聞

新冠病毒刺突蛋白出現變異，有人開始質疑這是否會影響疫苗的效用。(美聯社)

新冠病毒變異 未來會像流感每年打疫苗嗎？

2021-03-04 09:14
保健食品成分有時會與藥物產生交互作用，或使用的劑量不對，都對健康有礙。（本報資料照片）

吃保健品三NG行為 對身體有害

2021-03-03 02:00
（圖：健康醫療網）

春天來了！養生別忘5件事 每天「3分鐘」通血氣

2021-03-04 00:25
港星吳孟達因肝癌病逝，享壽70歲。本報資料照片

吳孟達肝癌過世 醫：晚期發現大多撐不過一年

2021-02-28 00:30
(取材自健康醫療網)

清洗鼻腔能治過敏 但千萬別挑睡前清洗

2021-03-06 01:58

高血壓 最常被誤解的病

2021-02-14 01:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟

參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟
巴沙迪那遊民隨機攻擊 華裔老夫婦一死一傷

巴沙迪那遊民隨機攻擊 華裔老夫婦一死一傷
維持45公斤18年！孫儷逼死人晚餐：一碟胡蘿蔔＋紅棗水

維持45公斤18年！孫儷逼死人晚餐：一碟胡蘿蔔＋紅棗水
2021美國房市 這12區最熱門

2021美國房市 這12區最熱門
參院通過紓困案 拜登讚揚：救援已上路 兌現承諾邁大步

參院通過紓困案 拜登讚揚：救援已上路 兌現承諾邁大步