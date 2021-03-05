甲狀腺異常 針灸有助改善 降低手術摘除機率

中醫認為，甲狀腺亢進、甲狀腺低下、或單純甲狀腺結節、囊腫，都是內分泌與免疫調節出問題。（本報資料照片）

許多人患有甲狀腺亢進或低下疾病，台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師周宗翰表示，除甲狀腺惡性腫瘤 須立即切除，其餘甲狀腺異常就像不聽話小孩，包括甲狀腺亢進、低下，或單純結節、囊腫，都為內分泌與免疫調節出問題，可透過針灸或中藥調校、扶正甲狀腺功能，減低手術摘除機率，避免術後持續補充甲狀腺素。

周宗翰表示，甲狀腺疾病患者要配合遠離地雷食物，才能發揮治療加乘效果。當本身不怕冷、情緒易激動、易亢奮的甲狀腺亢進病患，飲食要避免攝取大量海鮮，原因在於避免攝取過量碘，特別是鮭魚、鮪魚等大型海水魚，建議每兩天吃一份就好。

此外，易上火食物，包含高溫 油炸、燒烤、薑母鴨、麻油雞等也要適量，曾有患者一吃十全大補湯就開始心悸手抖、不斷冒汗，以為是食物中毒，原來是甲狀腺亢進作怪。

至於甲狀腺低下患者，由於身體水分調節代謝差易水腫，中醫稱為三焦水道不通調，加上身體缺乏動能，常常手足腫脹、身體發胖，醃製食物、高鈉火鍋湯頭等，也容易引起水鈉滯留加重水腫。

另外，過度加工的澱粉類食物，如蛋糕、蔥油餅、油條等，也會干擾甲狀腺功能，應減少精製糖、油、鹽、及麵粉等攝取。

周宗翰說，甲狀腺低下患者也不建議吃補，越溫補食材反而讓免疫更失調。建議可多走動、曬太陽，血液循環加速，有助改善甲狀腺低下。