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只是肩頸 婦人不抽菸、無家族史卻檢出罹肺腺癌

黃寅
有兩名婦人因肩頸疼痛，合併上肢麻痺，後檢經檢查發現胸部影像異常，並確診為肺腺癌合併骨轉移，由於兩人均無抽菸、家族史，兩患者聽到罹癌噩耗均錯愕不已。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）
有兩名婦人因肩頸疼痛，合併上肢麻痺，後檢經檢查發現胸部影像異常，並確診為肺腺癌合併骨轉移，由於兩人均無抽菸、家族史，兩患者聽到罹癌噩耗均錯愕不已。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

台灣的亞洲大學附屬醫院指出，最近分別有40歲和63歲婦人因肩頸疼痛，合併上肢麻痺，後檢經檢查發現胸部影像異常，並確診為肺腺癌合併骨轉移，由於兩人均無抽菸、家族史，兩患者聽到罹癌噩耗均錯愕不已。

胸腔內科醫師陳鈴宜指出，這兩位患者原發肺癌部位不大，但沒想到初次診斷時就發現有嚴重骨轉移症狀。她說，肺癌連續多年高居台灣民眾癌症的頭號殺手，在台灣，小細胞癌型態約占全部肺癌的10~15%，且與吸菸關係相當密切，而非小細胞癌型態占85~90%，包括肺腺癌、鱗狀細胞癌、大細胞癌等，其中最常見為肺腺癌，有相當高的比率是女性與非吸菸者，且近10年來有年輕化的趨勢。

陳鈴宜說，造成肺癌的兩大主因分別為基因的穩定性，以及環境致癌物的刺激，根據台灣中央研究院與台大醫院團隊2020年發表的研究成果，發現台灣肺腺癌的癌細胞突變印記，以APOBEC酵素突變為主；分析患肺腺癌的病友，有高達74%從沒抽菸，且小於60歲的女性，體內APOBEC酵素突變程度高。

一旦APOBEC酵素有突變，加上暴露於如二手菸、空汙等環境致癌物中，容易使基因受到破壞，最終導致細胞癌變形成腫瘤，因此研判APOBEC酵素突變，應是早期觸發肺腺癌的因素。

她說，APOBEC只能解釋部分致癌因素，不影響目前肺癌防治措施，故尚仍無法當作檢測肺腺癌的標的，而目前預防肺癌的有效策略，仍著重於減少生活中致癌物的暴露，與如何早期發現肺癌，並早期治療。

陳鈴宜建議，海外目前針對吸菸者普遍使用「低劑量肺部電腦斷層」進行肺癌篩檢，然而台灣以肺腺癌為主，成因與吸菸較無直接關係，因此從個人健康管理角度而言，即使沒有任何肺癌的風險因子，也可將低劑量肺部電腦斷層納入健檢項目考量，但要提醒民眾，低劑量肺部電腦斷層初檢發現肺部結節的比率約20~25%，若判定結果異常，無須太過恐慌，但必須長期追蹤。

台灣 致癌 檢測

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