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腳踝痛4年醫不好 竟是跗骨隧道症候群作怪

 賴香珊
南投基督教醫院骨科醫師徐長德為病人看診（非新聞當事人）。（圖：南基醫院提供）
南投基督教醫院骨科醫師徐長德為病人看診（非新聞當事人）。（圖：南基醫院提供）

台灣35歲曾姓女子4年前因足踝處隱約感到疼痛不適，就近去診所看醫生診斷是「足底筋膜炎」，吃藥、注射玻尿酸及自體血小板增生療法（PRP）卻不見改善，只能忍痛，經親友建議赴南投基督教醫院（簡稱南基醫院）骨科才診出是「跗骨隧道症候群」所引起。

南基醫院指出，曾女4年多前轉職擔任娃娃車司機，從事半年多後發現足踝處有痛感，原以為工作或走路時不慎扭到，過陣子會自己好，幾個月過去，疼痛症狀不但沒緩解，甚至加劇，因此到住家附近診所就醫，診斷是「足底筋膜炎」。

當時診所醫師開立消炎止痛藥，囑咐要充足休息，但因吃藥不見改善，醫師懷疑是跟腱發炎，改以注射玻尿酸，且進行PRP自體血小板增生療法，但相繼做了好幾次仍沒改善，曾女索性忍痛好幾年，日前在同事建議下至南基醫院骨科就診。

南基醫院骨科醫師徐長德說，根據患者病徵，並經敲擊反應檢查，發現敲擊在痛點時造成腳趾頭麻痛，再安排MRI核磁共振檢查，排除骨頭內長東西或骨增生壓迫神經等問題，判定並非足底筋膜炎或跟腱炎，而是「跗骨隧道症候群」所引起。

「跗骨隧道症候群」是神經或周圍組織長時間發炎導致纖維化或變硬，壓迫神經而引發疼痛，大多好發在運動員、長期固定姿勢工作的人、扁平足等需長期連貫動作、走路姿勢不良或受傷的族群身上，而相關疼痛症狀是可治癒的。

徐長德表示，一般初期患者透過藥物及充分休息就能痊癒，不太需要動手術；若保守治療未見成效則可以「神經減壓手術」找到神經受壓迫點，鬆開壓迫神經周圍組織，舒緩神經也紓解症狀，曾姓患者經神經減壓手術後，腳痛狀況獲大幅改善。

台灣

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