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4歲女童後腦神經受損 靠兒童復健玩遊戲助恢復

陳斯穎
兒童復健透過感覺統合治療、注意力訓練等，設計適合孩子遊戲或學習活動，藉此提升孩童專注力、自我控制能力、與基本學習能力。（記者陳斯穎／攝影）
兒童復健透過感覺統合治療、注意力訓練等，設計適合孩子遊戲或學習活動，藉此提升孩童專注力、自我控制能力、與基本學習能力。（記者陳斯穎／攝影）

一名4歲的女童因腦瘤開刀後腦神經受損，必須做中樞神經的復健，醫師建議讓女童做職能與物理治療，透過治療師協助平衡軀幹，訓練肌肉能力強度，保持關節活動度，排除關節僵化問題，協助盡快恢復正常肌力和活動力，目前靠著定期做職能和物理治療，維持生活品質。

另一名2個月大的小嬰兒，家長發現她的頭一直偏向一邊，求診復健科，經過診斷為斜頸，目前也在做職能和物理治療，由於嬰兒的頭頸比較脆弱，治療師也協助牽拉動作，讓小嬰兒修正斜頸，同時，治療師教導父母親協助改變餵食和遊戲動作等 ，在日常生活中改善小嬰兒斜頸症狀。

台灣中國醫藥大學新竹附設醫院復健科主任賴宇亮表示，兒童職能物理治療室主要服務對象有6類，包含小兒神經系統疾病，如腦性痲痹症、腦腫瘤等；心智或動作發展遲緩、智能不足、過動兒、其他各種先天性疾病導致之心智異常及發展障礙；兒骨骼肌肉異常，如斜頸，足內、外八等；小兒語言溝通困難與構音障礙、情緒調節困難、人際互動技巧不佳、學習困難、動作協調障礙、進食與吞嚥困難等其他發展遲緩；染色體疾病，如唐氏症、各種遺傳疾病；以及自閉症、注意力不足合併過動、亞斯伯格等。

而治療內容包括物理治療、職能治療及語言治療。其中，物理治療以改善大肌肉群肌力、耐力、平衡、協調、張力等為主；職能治療則提供精細動作、手眼協調、日常生活功能及感覺統合訓練等；語言治療提供語言表達、理解訓練、矯正構音異常或口吃等。

賴宇亮強調，兒童復健透過感覺統合治療、注意力訓練、行為改變、動作學習、認知治療與神經發展理論等，設計適合孩子遊戲或學習活動，讓孩子在快樂的遊戲經驗中進步，提升孩童專注力、自我控制能力、與基本學習能力。

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