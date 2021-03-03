醫師追劇 追出糖尿病用藥「個性」

糖尿病患的藥物治療分為口服降血糖藥和胰島素注射。（本報資料照片）

醫師追劇，追出糖尿病 各類用藥的「個性」。台灣 台中澄清醫院中港院區家庭醫學科醫師蔡崇煌以宮鬥劇「延禧攻略」中角色做比喻，例如糖尿病第一線用藥二甲雙胍對胰臟β 細胞作用效果有限，好比乾隆認為繼任皇后輝發那拉淑慎管理後宮能力不佳，想用魏瓔珞取代她，讓艱澀難懂的糖尿病用藥秒變生動易解。

蔡崇煌強調，糖尿病很複雜，藥物種類很多，必須恰如其分，建議民眾用藥遵循醫囑，並養成良好的生活習慣，戒菸及限酒、高纖低糖飲食、運動及體重控制，肥胖者體重能下降5%，即相當於服用一種口服藥，生活飲食可諮詢衛教師及營養師等專業醫護人員。

以台灣為例，糖尿病患者人數已超過230萬人，大部分為第二型糖尿病，死亡原因中約三分之二是由動脈粥樣硬化性心血管疾病引起；洗腎病人逾半罹糖尿病，若控制不佳，會增加視網膜病變致失明及神經病變，甚至截肢等風險。

蔡崇煌說，台灣常用糖尿病用藥有八大類，民眾難以能完全了解，透過追劇的角度較易被理解。

代表魏瓔珞性格的糖尿病藥物是什麼？蔡崇煌指出，最新排糖藥會把多餘的糖分從小便排掉，剛上市時不被看好，但後來陸續的研究發現可預防心血管事件、降低心衰竭住院及腎功能異常等，用在非糖尿病病人身上不會低血糖 等，未來可能威脅到二甲雙胍的地位。

蔡崇煌認為，胰島素常用於救急及當最後一線，缺點為體重增加，就像劇中太醫葉天士，目前新一代的胰島素大大的降低此風險，有些後來還是可以轉為口服用藥。

其他藥物如外來腸泌素GLP-1受體促進劑，藥價貴且是針劑，故一般較少用，代表人物為富察傅恆，文武雙全，但最終戰死沙場，無法和魏瓔珞共度一生。磺醯尿素類早期因藥效良好又便宜，但可能會造成嚴重的低血糖，已退居在較後線，代表人物為太后甄嬛。