狂喊＋1買到剁手 你也有強迫性購物心理？

圖片來源 ／健康醫療網

有許多人腦波弱，看到廣告或友人分享，就立刻喊「＋1」或放入購物車，有時候甚至不管適不適合、用不用得到，只覺得大家都在搶「我不能沒有！」，接著在收到帳單 時倒抽一口氣，或是社團通知結帳時才驚覺自己應該要「剁手」。衝動購物偶一為之還好，但如果買到卡債連連或月光族，就必須找出心理因素，適度改善。

長期且持續性爆買 恐為強迫性購物行為

一般消費行為通常是有計畫的，偶而買小物、吃美食或奢侈品來自我獎勵，也常在合理範圍內。如果長期買不停，超出經濟能力，造成自己的困擾，可能要懷疑是否有「強迫性購物」（Compulsive Buying）行為。臺北市立聯合醫院松德院區一般精神科主治醫師鍾安妮指出，強迫性購物尚未納入正式的精神疾病，可歸類在衝動控制疾患，與行為成癮本質上相似。

這類型的人腦海裡經常想著購物，特別是出現負面情緒時，會以購物來紓壓，買的當下很開心，但後續必須面對罪惡感、家人譴責、害怕周遭的人知情，甚至有人因而背負卡債，得面對經濟困境及法律責任。雖然一般人也會受到促銷活動影響，但屬於短暫、偶而發生，懂得踩煞車，強迫性購物是「長期且持續性」的行為模式，當一個衝動來襲，就打開了「買不停」的開關。

從買的時候很開心 進展到不買不舒服

鍾安妮說，強迫性購物的認知行為表現，會有以下兩個層面，一開始是「正增強」，也就是購物當下會有愉悅、放鬆的感覺；第二個層面則是「負增強」，開心的比例下降，反而發現自己「不買會不舒服」，一直想著購物這件事，也就是所謂成癮。就像酒精成癮個案，喝酒當下很快樂，不喝會出現戒斷症狀或不適感，演變成飲酒量愈來愈多，帶來負面後果。

近年也觀察到年輕族群盛行趨勢升高，可能與腦部衝動控制系統尚未發育成熟，或是缺乏其他抒發情緒的替代方式有關，再加上市場行銷手法、消費型態改變，都會影響到此類個案的表現。

量表供參考 應實際與醫師會談

「強迫性質購物量表」可供參考，但無法僅依此診斷，醫師須與個案當面會談，澄清對購物的認知、症狀對生活的影響，確認後才能一起找到解決之道。鍾安妮表示，改善強迫性購物，目前主要透過認知行為治療，協助病人找到改變動機、刺激控制、壓力管理、尋找替代方式，並進行認知重建。個案也可考慮調整消費習慣，將信用卡 交給值得信賴的人保管，出門只帶足夠的現金、遠離周年慶等高危險情境。

強迫性購買常與其他情緒疾患共病，如憂鬱症、焦慮症、物質成癮或其他行為成癮的病人等，也可能出現持續性購買行為；有些人會合併囤積症。另外，強迫性購買也須與其他精神科診斷鑑別，像是躁鬱症的病人，可能過度積極參與會帶來痛苦後果的活動，如大量購物。上述都可能對生活造成巨大影響，如果親友出現異常「爆買」，很可能是求救訊號，請多關懷並適時引導就醫。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49215/

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