我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2860萬 德州破265萬

加州新冠確診、死亡數再下滑 9月以來新低

避免泌尿道感染 更年期應加強私密處衛生

巫鴻瑋
更年期婦女由於私密處黏膜較為乾澀與脆弱，容易造成細菌滋生，因此更應該注意清潔衛生。（本報資料照片）
更年期婦女由於私密處黏膜較為乾澀與脆弱，容易造成細菌滋生，因此更應該注意清潔衛生。（本報資料照片）

台北榮總新竹分院日前一名67歲婦女前來就醫，自述時常下腹疼痛，甚至嚴重時伴隨發燒、血尿的情形，頻率高的時候幾乎每個月都會發作一次，經診斷為泌尿道感染，醫護就提醒，更年期婦女由於體質改變，女性賀爾蒙降低，使私密處黏膜較為乾澀與脆弱，容易造成細菌滋生，進而增加泌尿道感染，因此更應該注意清潔衛生。

北榮新竹分院家醫科護理師呂惠芬就指出，女性的尿道口離陰道及肛門相當近，平均約只有3公分距離，所以容易在如廁後清潔不當或經由性行為，容易把陰道或肛門附近的細菌帶進尿道，也因此相較於男性，女性更容易發生泌尿道感染。

常見的泌尿道感染原因除了有飲水量不足、長時間憋尿，是或性行為等，最常見的是有些女性在如廁後，因擦拭方向誤將陰道或肛門裡的細菌帶進尿道，進而引起尿道發炎感染，也有女性是更年期過後，女性賀爾蒙降低，使得尿道黏膜較乾澀與脆弱，一滋生細菌就容易反覆感染。

呂惠芬就建議，每天至少喝1500毫升的水，定時排尿且如廁後用正確的方式進行清潔，即由前向後擦拭，同時避免穿過緊的褲子，以免通風不良，造成細菌滋生，在性行為前也要注意雙方清潔，也可以依照醫師建議食用特定的保健食品，以預防泌尿道感染的發生。

但是，除了個人衛生清潔，過度濫用抗生素也會破壞腸胃道的菌叢生態，進而降低人體免疫力，呂惠芬提醒民眾如果有泌尿道感染，千萬不要自行至藥局買藥服用，以免造成驗尿及細菌培養失準，進而導致醫師在選藥與治療上的困難。

免疫力 藥局

上一則

連假窩沙發大吃大喝 小心顳顎關節症候群

延伸閱讀

辣媽OnlyFans帳號外流害小孩被退學 出面吐苦衷

辣媽OnlyFans帳號外流害小孩被退學 出面吐苦衷
放屁次數有學問 太多太少都不行

放屁次數有學問 太多太少都不行
更年期婦女易泌尿道感染 醫護：應加強私密處衛生清潔

更年期婦女易泌尿道感染 醫護：應加強私密處衛生清潔
血癌

血癌

熱門新聞

高血壓 最常被誤解的病

2021-02-14 01:00
一名30歲年輕女性一天追完50集韓劇，近日視覺常閃亮光，眼前不時飄黑影，就醫確診為飛蚊症。示意圖／ingimage

一天追劇50集 30歲女眼前飄黑影確診飛蚊症

2021-02-23 11:14
圖片來源 ／健康醫療網

耳朵爆癢竟是發霉惹的禍！醫揪「兇手」嚴重恐影響聽力

2021-02-22 01:00
火鍋是不少人冬天最愛，不過吃得滿足之餘，健康也要好好把控。示意圖／Ingimage

嗑鍋又怕胖！各食材熱量曝光 營養師教5招健康爽吃法

2021-02-21 15:35
圖片來源 ／健康醫療網

「冷底」體質免疫力差 中醫傳授溫熱養生祕訣

2021-02-23 01:00
攝取富含色胺酸、低升糖、鈣鎂、維生素B與Omega-3等五大類營養素食物，像是乳豆類製品、糙米、燕麥、深海魚類或堅果，可提升體內的快樂荷爾蒙、安定神經讓情緒更加穩定。(本報資料照片)

營養師：常吃這5大減壓食物 快樂多

2021-02-26 02:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種
兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做
川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」

川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」
小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋

小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋