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連假窩沙發大吃大喝 小心顳顎關節症候群

周宗禎
物理治療師吳勁誼示範協助患者「內縮下巴動作，讓下顎骨在對的軌道活動」。（圖：吳勁誼提供）
物理治療師吳勁誼示範協助患者「內縮下巴動作，讓下顎骨在對的軌道活動」。（圖：吳勁誼提供）

假期間有些民眾整天坐躺看電視、低頭滑手機邊吃東西，姿勢不正確加上不斷大口吃零食，突然牙齒咬合出現怪聲，咀嚼時單側臉頰痠痛，甚至延伸到肩頸，苦不堪言；有人以為是牙痛，就醫才發現是顳顎關節症候群。

台灣衛福部嘉南療養院物理治療師吳勁誼表示，急性疼痛發生時可用冰敷，每次5至10分鐘能降低發炎疼痛，建議即使疼痛緩解，還是就醫確認原因；平常不要只用一側牙齒咀嚼，避免長期姿勢不正確，能減少意外發生。

顳顎關節約在頭部兩側耳下，連接下顎骨和顱骨樞紐周圍韌帶肌肉包覆，「顳顎關節症候群」是在說話、唱歌、進食、咀嚼與吞嚥等時出現動作困難疼痛等異常狀況。

顳顎關節症候群可能原因包括咬合不良、飲食習慣、壓力較大容易焦慮、睡眠品質較差或曾外力受傷引起；近期發現也與肩頸姿勢不良有關，觀察姿勢不良民眾側面，下巴多有偏移頸椎前方，此時頸後側肌肉長期被拉長，胸側肌肉長期縮短，整體結構失衡。

吳勁誼表示，物理治療方式主要是疼痛緩解、調整有關肌肉平衡，讓下顎骨在對的軌道活動，並保持好頭頸相對位置。若是張嘴吞嚥有困難，可能是舌骨上肌群僵硬緊繃，可針對肌肉做伸展；若在咀嚼食物時臉頰痠痛，可按摩放鬆咀嚼肌。還有肩頸部伸展運動、肌力訓練、調整頭部與頸椎姿勢；如內縮下巴的動作，讓頭頸在同一鉛錘線上。超音波與電療輔助治療，能加速復原效果。

物理治療師吳勁誼示範按摩放鬆咀嚼肌，緩解疼痛。（圖：吳勁誼提供）
物理治療師吳勁誼示範按摩放鬆咀嚼肌，緩解疼痛。（圖：吳勁誼提供）

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