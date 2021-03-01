健檢發現甲狀腺結節 沒馬上處理…5年後變癌

新陳代謝科醫師蔡永新提醒病患發現甲狀腺結節，應定期追蹤，避免惡化為腫瘤。（圖：南投醫院提供）

現代人健康意識增加，會定期健康檢查，但醫師提醒，如發現篩檢異常應接受轉介與追蹤，做詳細檢查確認，若不理會健檢結果，恐延誤治療時機。65歲陳姓女子便是五年前健檢發現甲狀腺結節但沒處理，直到最近檢查發現已轉為甲狀腺癌，經手術切除後還得治療追蹤。

台灣 南投醫院新陳代謝科醫師蔡永新說，這名女病患五年前在子女安排下進行健康檢查，意外發現甲狀腺結節，但收到健檢報告後未追蹤。直到最近再次健檢，發現甲狀腺結節有變化後就診，確診為甲狀腺癌。

甲狀腺會分泌甲狀腺素來掌管代謝，影響全身器官，而甲狀腺結節則是甲狀腺內腫塊，通常小且無症狀，好發於女性，大多為良性，不過仍有少部分患者會變成惡性腫瘤，因此需定期安排追蹤治療。

蔡醫師指出，陳女士的甲狀腺素(T4)及甲狀腺刺激素(TSH)檢測 功能正常，但超音波檢查結果結節從1公分變大至1.5公分，並有鈣化形狀不太規則，進一步以細針穿刺抽取甲狀腺細胞，病理檢查報告為惡性，之後接著安排手術切除，後續並進一步治療。

健康檢查不能保證身體健康，如同汽車 定期維修保養仍會有故障的風險，不過健康檢查仍可以揪出一些潛在疾病或癌前病變，減少疾病的嚴重度，提高治癒率。當發現健檢報告出現紅字時，不一定就代表疾病，但建議應就醫與專業醫師討論，針對個別狀況安排進一步檢查或給予治療，並透過日常生活習慣的調整，定期追蹤來減緩、改善病程的發展，維持良好生活品質。