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睜眼就痛！ 脈衝光雷射改善乾眼症

黃寅
台灣亞洲大學附屬醫院眼角膜暨眼整形科主任江鈞綺以脈衝光雷射及瞼板腺擠壓治療乾眼症。(圖／亞洲大學附屬醫院提供)
台灣亞洲大學附屬醫院眼角膜暨眼整形科主任江鈞綺以脈衝光雷射及瞼板腺擠壓治療乾眼症。(圖／亞洲大學附屬醫院提供)

一名70多歲婦人長期眼睛乾澀、紅腫痠痛，檢查結果為瞼板腺功能障礙合併乾眼症，雖嘗試熱敷、人工淚液治療均都不見效，直至接受脈衝光雷射及瞼板腺擠壓治療，當下痠脹感、異物感便大幅緩解，令患者相當欣喜，療程結束後表示「總算解決心頭大患」。

台灣亞洲大學附屬醫院眼角膜暨眼整形科主任江鈞綺指出，乾眼症多與年齡、特殊體質（如酒糟鼻、異位性皮膚炎等）、經常化眼妝、長期使用隱形眼鏡、3C產品有關，患者容易出現眼睛乾、紅腫灼痛、眼睛有異物感、短暫性視力模糊等乾眼症狀，使得眼睛不適、眼表損害、視力不穩定等，患者一到診間幾乎都會描述：「每天一睜開眼睛就會痛」，生活品質大受影響。

她說，乾眼症可分為缺水型與缺油型，前者因淚水分泌不足所致，後者因瞼板腺阻塞、萎縮，使油脂分泌不足，當淚液缺少油脂層，就會加速水分蒸發，大部分的乾眼症均屬於後者。因此，當眼睛出現乾眼症症狀時，並不代表眼睛缺水，更不可自行亂點眼藥水，才不會愈補愈大洞。

江鈞綺說，目前乾眼症治療以人工淚液為主，但若如婦人使用人工淚液療效不佳，則可進一步透過脈衝光雷射治療，利用光熱原理軟化油脂、抑制發炎反應及加強代謝，可提升脂質層的厚度，促進分泌脂質的能力，完整療程約3次，每兩週需治療一次，可改善乾眼症狀約半年。療程中也應同時搭配瞼板鑷擠壓眼瞼板，以清除皮脂腺，患者首次治療後立即感到症狀大幅改善。

她提醒，乾眼症患者應避免長時間用眼，不要過度使用3C產品，飲食方面可適時補充含Omega-3的魚油，如鮭魚、鮪魚、秋刀魚、沙丁魚等，亞麻仁油、酪梨油、核桃等也能增加淚油層功能，若眼睛感到乾澀不適，務必盡速就醫，避免乾眼症惡化影響生活品質。

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