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預防攝護腺癌 先定期追蹤

黃惠群
攝護腺癌是男性的無聲殺手。(本報資料照片)
攝護腺癌是男性的無聲殺手。(本報資料照片)

攝護腺癌是男性好發的癌症，其中，PSA（攝護腺特異性抗原）是診斷攝護腺癌的重要數值之一，超出正常值至少有4成機率罹癌。林先生發現PSA偏高，多年定期追蹤後，進行攝護腺切片檢查，幸好一切正常；陳先生之前PSA數值高，卻未追蹤，直到有症狀才來看診，卻已是攝護腺癌。

兩案PSA數值升高，命運卻大不相同，醫師說明，PSA數值高不一定是罹患攝護腺癌，檢查前發生性行為或是騎車、騎馬攝護腺有多次摩擦，均可能導致數值偏高，可待3至4星期後再次追蹤，若數值仍高，應定期追蹤。

PSA是攝護腺細胞產生的一種醣蛋白，正常情況下，PSA會少於4ng/ml，台北書田診所泌尿科主任醫師周固表示，研究指出，當PSA介於4至10ng/ml時，罹患攝護腺癌機會有4成；大於10ng/ml，有一半的機率罹患攝護腺癌。他提醒，對於有攝護腺癌家族史者，PSA大於2.5ng/ml就應特別注意並追蹤。

然PSA升高不一定是罹患攝護腺癌，周固指出，除攝護腺癌致PSA升高以外，還有許多因素會影響PSA數值，如年齡、攝護腺大小、尿路感染、攝護腺炎、射精、攝護腺受傷、攝護腺受傷以及接受內視鏡檢查或手術。

此外，檢查前有性行為、攝護腺好的或是惡性的細胞均，甚至騎馬、騎車多次摩擦，以上這些原因都可能導致PSA短期或持續的升高，所以PSA升高不用太擔心，但要積極找醫師治療。

周固說明，年齡較大，PSA升高；當攝護腺肥大程度已引起症狀者，通常會升高；攝護腺發炎使得攝護腺細胞受損害，也會導致PSA上升，通常在治療後會逐漸降低，甚至恢復正常數值。

判斷有無罹患攝護腺癌，不能單憑PSA，周固表示，PSA數質異常時，最好進行相關檢查，肛門指診以了解攝護腺大小、有無壓痛及硬塊；攝護腺超音波或磁振造影，可以辨認攝護腺大小、變化及邊緣狀況；攝護腺切片，透過針刺切片檢查是否有癌細胞，但切片沒有，不代表一定沒有，仍要積極追蹤。

周固說，早期發現攝護腺癌，5年存活率接近100％，但若已有癌細胞轉移擴散，五年存活率驟降至3成，因此早期發現，早期治療相當重要。

59歲陳先生，過去曾有PSA升高病史，但因未有不適，就沒再追蹤，去年底因排尿困難就醫，PSA竟高達271.33ng/ml，遠高於正常值4ng/ml；經肛門指診，摸到明顯腫塊，攝護腺超音波顯示攝護腺巨大且邊緣不平整，攝護腺切片為攝護腺癌，後續安排治療。

周固表示，個案之前PSA數值高，卻未追蹤，直到有症狀才來看診，後來各項報告都發現是攝護腺癌。

66歲林先生，自從體檢發現PSA偏高，便開始定期追蹤，在100年至108年間，PSA數值常介於4到6ng/ml，高於正常值4ng/ml，經攝護腺超音波檢查，偶爾見到黑影，但大多是正常，肛門指診也無異狀。去年定期追蹤時，PSA為7.12 ng/ml，較以往高，游離與總量比例為7%，低於2成則攝護腺癌機率上升，經攝護腺超音波檢查有不清楚黑影，因此進行攝護腺切片，幸好一切正常。

周固提醒，影響PSA的因素多且PSA代謝慢，一般民眾檢查數值若偏高，可隔3至4個月檢查，若數值仍高，需定期追蹤。異常行為如射精，恐致PSA數值較高，建議過3至4星期再追蹤，中間需控制影響數值的其他因素，如不要去騎腳踏車、馬拉松比賽等摩擦攝護腺的活動，避免影響檢查結果。

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