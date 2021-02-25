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車禍歷劫歸來 常做惡夢好焦慮 「急性壓力症」快就醫

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

江先生的職業是工程師，某天上班開車行經快速道路時，冷不防地被後面車輛撞擊，驚慌下江先生竟將車子衝到對向車道去，一台貨車恰好迎面而來，一瞬間差點以為自己要去見閻羅王，幸好最後兩台車都及時停住因而逃過這場劫難。江先生被送往安南醫院急診室檢查生理狀況無恙後返家休養，不過，在車禍當天後陸續就有讓其困擾之症狀開始滲透進生活中。

車禍面臨瀕死威脅 造成精神壓力

精神科姚祺宇醫師表示，江先生回診時訴說其腦海中仍不時地會出現當時驚悚的車禍畫面，每次乍現的回憶都會伴隨心悸、焦慮跟不安感，晚上睡覺做夢也都跟車禍有關，因此讓江先生整天都在極度壓力下生活。

但在其休養一周後想開車上班時，卻發現自己坐在車上腦袋一片空白，甚至在旁邊有車子經過時，江先生瞬間產生驚恐感並且想要奪門而出；此外，江先生更不知為何地對於妻子憤怒甚至大吵一架，在姚祺宇醫師評估後為「急性壓力症」，經門診持續醫療協助後，江先生這揮之不去之夢魘才漸漸退散。

急性壓力症 易出現解離反應

姚祺宇醫師說明，所謂「急性壓力症」是指經驗到如瀕死威脅、身體或性暴力等重大壓力事件後一個月內所產生之困擾症狀，比如江先生不斷被侵入性的創傷經驗苦惱，因此身體還持續處在警戒狀態中，故對事件產生負向的情緒跟認知，也會逃避跟事件相關之刺激，甚至可能有失去現實感的解離反應。

壓力影響身心問題 應及早就醫診治

姚祺宇醫師強調，面對壓力是每個人生命中必然課題，但當壓力程度已超出負荷時，便有可能對身心產生不良影響，但不要一個人獨自面對，尋求支持跟接受幫助也是度過考驗的重要支撐力量，少一些冤枉路以能早些看到生活曙光。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49145/


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