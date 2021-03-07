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中醫改善認知功能 養成「三動二高」即是處方

健康醫療網
中醫也能改善認知功能。（Getty Images）
中醫也能改善認知功能。（Getty Images）

65歲的林先生，過去從事服務業，原本個性開朗、做事有條不紊。大約一年前開始，家人發現林先生反應變得遲鈍，時常木訥寡言且食不下嚥，林先生也覺得自己的短期記憶力與注意力大不如前，且因頭痛頻作而感到困擾。經過神經內科醫師診斷為輕度認知功能障礙，因接受西醫治療病情無明顯改善，進而求助中醫輔助治療。

以中醫而論，台灣台南市立醫院中醫部鍾奕璇醫師提到，與心、髓海相關，而肝、脾、腎等為相關的臟腑。「腎主骨，骨生髓」，且「腦為髓之海」，若腎精不足可能導致腦部髓海空虛，治療原則為補腎益髓、益氣生精。

而「脾主運化水液」，若脾虛失運，則痰濕鬱滯，可能上蒙心竅，產生神智的變化，治療原則為健脾化濁、豁痰開竅。

鍾奕璇醫師說，中醫認為精神狀況與肝氣疏泄相關，失智症患者的個性改變及情緒問題皆與肝有相當密切的關係，治療則以清心平肝、安神定志為主。另外，也選用百會、四神聰、神庭等穴道進行針灸治療，增進腦部的活性，協助提升患者認知能力、記憶力。

三動二高 遠離失智因子

預防失智症，鍾奕璇醫師提醒，把握「三動二高」的原則，三動即「大腦要動」、「休閒活動」、「有氧運動」，如：多參加社交活動與人互動；此外，也可以多從事有氧運動，如慢跑、游泳等，或是舞蹈類活動，除了可以運動，也能藉由記舞步達到動腦的目的。

二高則為「高度學習」及多吃「高抗氧化」的食物，可以多吃高纖、高抗氧化的「地中海型飲食」，著重在全穀物、豆類、堅果和蔬果的攝取。此外，也要遠離菸、酒、三高等心血管疾病的危險因子，更要慎防跌倒所造成的腦部傷害。養成「三動二高」好習慣，與遠離危險因子，才能預防失智症上門。

(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)

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