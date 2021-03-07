一起動手煮 找回失智長輩記憶

讓老人家下廚做自己的拿手菜，可交流記憶中的家鄉味。(本報資料照片)

失智 者也許連家人都不記得，但卻不會忘記味道。台灣 振興醫院精神醫學部銀光學苑主任袁瑋表示，氣味與記憶、情緒有許多，可用味道幫助失智者找回記憶。

據國際失智症協會（ADI）2019年全球失智症報告，估計全球有超過5000萬名失智者，到2050年預計將成長至1億5200萬人，每三秒就有一人罹患失智症。

袁瑋表示，一些神經退化性疾病患者身上有早期嗅覺喪失的症狀，如阿茲海默症、帕金森氏症，甚至不少在認知功能還未被注意到改變時，嗅覺功能已經變差，嗅覺變差也會影響味覺。研究也發現，輕度認知障礙和失智症患者的味覺會比較差。

嗅覺訓練 刺激記憶中樞

而嗅覺是感官刺激中唯一可以直接進入大腦管理情感與記憶的中樞，如杏仁核與海馬迴。有實驗以嗅覺訓練作為認知刺激，經過12周，患者語言流暢度與執行功能都改善了。

因此透過設計的烹調食物等活動，可以幫助輕度認知障礙或失智症患者預防認知功能退化。近年國際上對預防失智、延緩退化，強調多元生活介入，其四大要素：認知訓練、控制心血管疾病、營養、有氧運動，都能整合在療癒性的烹調活動設計中。

袁瑋表示，認知功能障礙不同程度的失智個案能力不同，讓長輩參與烹調活動有五個小技巧可參考：

一、安全性：環境簡單，移除尖刀、熱爐等，而且要注意個案位置與動線安全。

二、參與感：有些患者雖無法完成煮餐，許多活動仍能使他們有參與感，包括挑洗菜、擺餐具、簡單備餐等。

三、有彈性：複雜食譜 可能很挫折，簡化食譜及有備案，當長輩感到挫折時可更換或挑其中單項完成，如削皮、攪拌、撿菜、測重量、添加材料等，這些重複性動作常讓失智長輩覺得有趣甚至療癒。

四、多鼓勵：讓每個人都參與到，避免批評，多給予鼓勵，不要擔心長輩動作慢或怕他做錯而把事情都做完了，邀請他們參與，分配適當的項目會使他們很有參與感與成就感。

五、勤互動：對於過去擅長煮菜的長輩，可以請教他做法，或許他做不出來，但可能久遠記憶還存在。也可以邀請長輩間的互動與對話，例如拿東西給對方、合作擺餐具、輪流攪拌等。

袁偉表示，讓長輩下廚做自己的拿手菜，可交流記憶中的家鄉味。