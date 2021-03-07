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中醫針灸治失智 證實可有效延緩

吳貞瑩
實證顯示針灸治療可改善失智者的記憶力、情緒與睡眠障礙。示意圖。（本報資料照片）
實證顯示針灸治療可改善失智者的記憶力、情緒與睡眠障礙。示意圖。（本報資料照片）

多數人會尋求西醫治療失智症，其實中醫也很有一套。

台灣彰化基督教醫院中醫部主任黃頌儼說，已有實證顯示針灸治療可改善失智者的記憶力、情緒與睡眠障礙，因效果相當好，愈來愈多醫療院所開始提供中西醫合併治療失智症。

西醫角度認為失智症的主因是受年齡、老化和後天腦傷影響，中醫的觀點其實也差不多。黃頌儼說，中醫古籍記載，人隨年齡增長，五臟功能開始退化，氣血精也開始虧虛，若加上工作勞累、作息不正常或是傷及腦部，更會使生理與認知功能明顯退化，進而出現失智症狀。

失智症狀不只是記憶力變差，也可能出現情緒憂鬱、過亢、妄想或性格改變，除非細膩觀察，否則病患出現這些症狀時幾乎已失智一陣子。

黃頌儼說，失智症目前尚未有任何藥物可根治，但確診後需介入藥物及非藥物治療才能有效延緩病程，改善生活品質。

按壓穴位 有助延緩病情

家屬可幫忙按壓穴位，有助延緩病情。

他舉例，已有中醫治療失智症的實證研究，證實針灸治療能改善失智者的記憶力、情緒與睡眠障礙。此外，中醫臨床常開立可補益氣血、補腎填精和活血化瘀的中藥材，對改善大腦功能與血液循環有一定作用。

華人習慣以食療進補，黃頌儼建議利用中藥材調配成藥膳或茶飲，讓病患日常服用。但他叮嚀，尋求中醫治療都應找合格中醫師執行。

中醫也強調運動和按摩。黃頌儼說，穴位按摩是針灸的延伸，家屬可用按摩工具或手指頭按壓，刺激失智者的百會穴、四神聰穴、神庭穴、本神穴、風池穴等穴位，有助改善記憶力。另有中醫研究太極拳，證實打拳運動對病患有幫助。

高科技設備 刺激感官

失智症隨高齡社會的到來逐漸被重視，市面出現許多高科技輔助設備，例如電動、手眼協調遊戲等，號稱可預防或延緩失智症。

黃頌儼說，這些輔助工具多是設計給年長者及輕度失智者使用。經過專家設計良好的聲光遊戲，加上需用手腳點按拍打等肢體動作，能刺激失智者的感官，訓練專注力、反應力、記憶力及肌肉功能，又可和親友同樂，增加人際互動。

充足睡眠 大腦最好保護

彰基中醫部正在設計及開發遊戲App，加入中醫藥的記憶及養生運動遊戲，例如辨識和記憶中藥材及穴位的名稱與功效，及八段錦、太極拳等養生功法，期待促進病人的記憶力和增加日常活動之餘，也能減輕家屬的照顧負擔。

如何保健大腦？黃頌儼分享護腦心法九字訣：「不熬夜、多運動、多按摩。」他強調，中醫累積千年的養生知識，最重視的是充足睡眠，現代醫學也強調睡眠對保護大腦的重要性。「只要沒急迫的工作需求就別熬夜，讓大腦好好休息吧。」

延緩失智穴位。（製表、繪圖/元氣周報）
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