肺癌、肝癌沒症狀 定檢保健康

肺癌、肝癌初期都沒症狀，只能靠定期體檢才能得知。（Getty Images）

104歲阿婆是個老菸槍，小孩孫子都勸她別抽菸。

她憤憤地說：「以前勸我戒菸的都走了！」

說的也是實話，勸別人不要抽菸的可能因為別的病因而早走，有抽菸的固然得肺癌的機率較高，但這是機率問題。

近年來，肺癌的發生率節節升高，大部分的人都發現得太晚，因此存活率不高，尤其不少年紀輕輕的女性，沒有抽菸也沒有家族史，就莫名其妙被宣布得了肺癌，真令人心酸。

凡事有因才有果，例如肝癌的發生與B、C肝炎病毒感染有關，即使感染過B肝病毒，後來好了，但因為肝臟曾經被B肝病毒蹧蹋過，仍有罹患肝癌的機率。此外，有B肝，又抽菸或吃含黃麴毒素的食物也會更容易發生肝癌，因此，凡有B、C肝的病友或有B肝抗體但不是打疫苗 產生抗體的民眾，都要定期接受腹部超音波檢查及抽血驗胎兒蛋白。

但肺癌就不太一樣了，大多數的人得到肺癌都是莫名其妙的，也許與基因有關，或與空汙有關，這與所謂「人人有機會，個個沒有把握」之諺語有點類似。

由於肺癌與肝癌一樣，早期中期都沒什麼症狀，發現時都已屬晚期，此時通常不能手術切除，只能靠藥物治療，存活率也低。因此，此時此刻自保之道就是自費去做個「低劑量肺部電腦斷層」掃描，萬一不幸發現了小結節，找個專家為你評估一番，若確定是壞東西，也能及早切除。

談癌色變，是所有人的夢魘，有些癌症 不可能預防，只能退而求其次，做好定期檢查，才能過著好肺、好肝的彩色人生。