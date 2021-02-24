我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森簽了！加州76億紓困金 哪些人有資格領？

伍茲翻車重傷 警員回憶他第一句話：我是老虎

老婆反覆性流產 竟因老公染色體排序異常

健康醫療網／記者林怡亭報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

30歲的小花（化名）與丈夫結婚2年一直想生個小孩，在夫妻兩人努力下，雖然多次懷孕但每次都以流產告終。後來前往台北中山醫院生殖醫學中心求診，經檢查後才發現，原來是丈夫「染色體平衡轉位」，因而造成胚胎不健康導致流產。

染色體平衡轉位 平常都沒事要生小孩才出事

台北中山醫院副院長暨生殖中心負責人李世明醫師說明，人體共有23對的染色體，並有順序的排列好，今天若是不同染色體某一片段發生交換，而且染色體總量沒有變化就會被稱為「染色體平衡轉位」，一般狀況下發生平衡轉位的機率為五百分之一，帶因者本身不會有任何徵狀，只有在生子時會有明顯的問題。因為染色體片段的轉位造成精子與卵子在減數分裂過程中，發生染色體分佈不均，導致精子與卵子品質異常，便有習慣性流產的問題產生。

李世明醫師補充，父母親若有一方是染色體平衡轉位的帶因者，則胚胎異變的機率就很高，有可能會四分之三的機率流產、死胎或畸形兒，只有四分之一的機率能夠順利產下染色體正常的胎兒。

試管嬰兒＋PGS 為你把關孩子的健康

李世明醫師表示現代生殖醫學技術進步，若發現父母有平衡轉位導致的反覆性流產，最好的治療方法就是做試管嬰兒並搭配PGS（胚胎著床前染色體篩檢），先將卵子及精子取出後結合成胚胎，並以切片的方式取少數胚胎之細胞，進行染色體之分析，篩選出染色體正常的胚胎，再植入女性的子宮中，以此減少染色體異常造成的流產問題，提高試管嬰兒的存活率，幫助有染色體平衡轉位的父母也能夠生出平安健康的寶寶。

及早就醫 反覆性流產一樣可以有寶寶

李世明醫師提醒，若發生連續三次懷孕十週內流產，則被稱為反覆性流產，應該立即就醫接受檢查，醫院會針對父母的染色體、生殖構造、荷爾蒙及免疫抗體進行分析，找出患者反覆性流產的原因，若發現是染色體平衡轉位的問題，只要積極配合醫生治療，一樣可以擁有健康寶寶。

【延伸閱讀】照顧好自己的健康　就是愛家最好的禮物

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49153/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49153/更多健康資訊

篩檢

上一則

一天追劇50集 30歲女眼前飄黑影確診飛蚊症

延伸閱讀

台灣珊瑚白化嚴重 潛水客心痛：海裡在下雪

台灣珊瑚白化嚴重 潛水客心痛：海裡在下雪
捐卵華人減少 在美華人求子呈現卵子荒

捐卵華人減少 在美華人求子呈現卵子荒
提早凍卵 保留未來生孩子一線希望

提早凍卵 保留未來生孩子一線希望
赴美代孕／權貴新遊戲 選卵如選美 包機接孩子

赴美代孕／權貴新遊戲 選卵如選美 包機接孩子

熱門新聞

美國新冠病毒的疫苗，均使用mRNA疫苗，而非傳統滅活或減毒型流感疫苗。(美聯社)

注射疫苗 是否會使您感染新冠病毒？

2021-02-16 10:47
許多人關心注射新冠疫苗可能產生的副作用，本文一一解答常見問題。(美聯社)

注射新冠疫苗擔心副作用？常見問題解答

2021-02-23 11:09

高血壓 最常被誤解的病

2021-02-14 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

遠離痛風 醫師提三法則

2021-02-19 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

耳朵爆癢竟是發霉惹的禍！醫揪「兇手」嚴重恐影響聽力

2021-02-22 01:00
一名30歲年輕女性一天追完50集韓劇，近日視覺常閃亮光，眼前不時飄黑影，就醫確診為飛蚊症。示意圖／ingimage

一天追劇50集 30歲女眼前飄黑影確診飛蚊症

2021-02-23 11:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播

華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播
余茂春：中國自己沒底線 別人發聲卻是踩紅線？

余茂春：中國自己沒底線 別人發聲卻是踩紅線？
莫德納對亞裔效果好？醫護釋疑：基本上沒得選 說法不足採信

莫德納對亞裔效果好？醫護釋疑：基本上沒得選 說法不足採信
特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線