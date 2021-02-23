注射新冠疫苗擔心副作用？常見問題解答

許多人關心注射新冠疫苗可能產生的副作用，本文一一解答常見問題。(美聯社)

在注射第一劑或第二劑疫苗 後會有不同程度的副作用症狀出現，包括：

‧注射處疼痛、發紅或腫脹

‧發熱

‧疲勞

‧頭痛

‧肌肉疼痛

‧發冷

‧關節痛

接種疫苗後，您可能會被要求觀察15分鐘，以查看是否有立即反應。大多數副作用發生在接種疫苗後的三天內，通常僅持續一到兩天。疫苗的副作用可能會產生類似於新冠病毒的症狀。如果您暴露於新冠病毒並且在接種疫苗三天後出現了症狀，或者症狀持續了兩天以上，請進行自我隔離並進行病毒測試。

如果我有嚴重過敏 反應史 能否接種疫苗？

如果您有與疫苗或注射藥物無關的嚴重過敏反應史，則可能仍會接種疫苗。接種疫苗後需要觀察30分鐘。

如果您對其他疫苗或注射藥物有嚴重的過敏反應，請詢問您的醫生是否應該接種疫苗。如果您曾經對疫苗中的任何成分有嚴重的過敏反應，則美國 疾控中心建議不要注射該特定疫苗。

如果您在接種第一劑疫苗後出現嚴重的過敏反應，則不要接種第二劑。

孕婦或哺乳期的女性可以接種疫苗嗎？

目前尚無關於孕婦或哺乳期婦女中疫苗安全性的研究。但是，如果您是孕婦或哺乳婦女，並且被建議使用新冠疫苗，則可以選擇接種該疫苗。請與您的醫生討論具體情況。

有不適宜接種疫苗的群體嗎？

目前還沒有針對16歲以下兒童的新冠疫苗。一些公司已經開始招募12歲以下的兒童參加疫苗臨床試驗，包括幼兒在內的研究即將開始。對於某些健康狀況不佳的人，不建議使用新冠疫苗。如果您對接種疫苗有疑問，請諮詢您的醫生。

若我已感染是否還有接種疫苗的必要？

感染過新冠病毒可能會有一些自然保護或免疫力，使您免受新冠病毒的再次感染。但尚不清楚這種保護或免疫能持續多長時間。由於可能會再次感染且產生嚴重的併發症，因此建議已經感染過新冠病毒的人仍需接種新冠疫苗。如果您已感染新冠病毒，請等到確診90天後再注射新冠疫苗。

接種疫苗後我還需要履行防疫措施嗎？

是的。專家希望瞭解更多有關新冠疫苗提供的保護以及免疫力持續時間後才能更改安全建議的信息。諸如接種疫苗的人數以及該病毒如何在社區中傳播等因素也會影響這些建議。因此，人們還要遵循美國疾控中心預防新冠病毒傳播的指導原則：戴口罩、保持6呎社交距離、減少聚會、勤洗手，保護自己和家人。