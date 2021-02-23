手機不離手 18歲的他滑出鬥雞眼

醫師表示，民眾平時湊近看手機時，眼睛距離手機大約只有20－30公分，長期積累下來，會影響雙眼視覺的融合能力，就可能引發急性共同性內斜視。（本報資料照片）

一名18歲的高中生，在升學壓力之下，愈來愈沉迷手機 遊戲及社群軟體尋求慰藉，但他近日突然感到視力模糊、頭暈、注意力無法集中，經眼科醫師診斷後，發現他罹患了急性共同性內斜視，也就是俗稱的「鬥雞眼」。

台灣 亞東醫院眼科部主治醫師翁紹維指出，雙眼就像是兩台攝影機，在看遠方目標時視線會呈現平行，但在看近距離物體時，雙眼內側的肌肉 就會出力，使視線聚焦在同一個目標上，也就是「內聚」。如果當看遠方物體時雙眼仍然保持內聚狀態，或是看近物時雙眼的內聚超過需要角度時，就稱作「內斜視」。

翁紹維說，成年人如果突然罹患內斜視，症狀會非常明顯，通常會將一個物體看成兩個，這種情況是因為雙眼的影像無法融合，也就成為「複視」。

翁紹維表示，民眾平時湊近看手機時，眼睛距離手機大約只有20至30公分，長期積累下來，會影響雙眼視覺的融合能力；此外，若本身又是先天隱性內斜視的人，就十分容易發展成急性共同性內斜視，又稱作「手機型斜視」，患者視線將無法正常地聚焦。

急性共同性內斜視以往的發病機率很低，但近幾年出現許多10多歲的年輕人罹患該疾病 ，主因就是長時間且不間斷使用3C產品。如果是一般民眾突然發現有斜視，通常是由其他疾病所引起，例如高度的屈光不正、眼球肌肉受到外傷、感染發炎、甲狀腺亢進、重症肌無力、慢性鼻竇炎及其手術的後遺症，甚至也有可能是因腦部腫瘤壓迫神經所導致。

內斜視的診斷若能夠排除潛在全身性疾病、發炎、外傷及腦部等問題，眼科醫師就會使用肉毒桿菌來治療，將過度僵硬的肌肉適度放鬆，不需要開刀。但若是手機型斜視的病人，往往在停用手機後雙眼視線也無法恢復正常，甚至有部分患者在接受肉毒桿菌治療後仍復發，最終只能尋求外科手術或長期配戴稜鏡眼鏡來矯正。