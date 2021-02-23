不明原因膝關節腫脹疼痛 小心腱鞘滑囊巨大細胞瘤

圖片來源 ／健康醫療網

30歲的張先生10年前因為膝關節腫脹疼痛在其他醫院就醫檢查，發現膝蓋前方突出一塊軟軟的腫塊，當時被告知只是運動傷害造成半月軟骨脫垂，因沒有卡住的症狀而選擇保守治療；但膝關節一直持續輕微不舒服，2年後甚至發現蹲不下去，因而再次就醫。當時有膝關節腫脹而抽了關節液檢查，抽出來是血紅色的液體，後續安排磁振造影檢查，確定診斷為色素沈著絨毛結節滑囊炎，於是接受膝關節鏡手術將病變滑囊（腫瘤 ）清除，症狀穩定了一段時間。

過了4年，回到南部的張先生因腫瘤復發，到成大醫院接受膝關節鏡手術清除膝關節內的腫瘤；接下來連續2年，因膝窩處腫脹感持續惡化，檢查發現膝後方腫瘤變大及反覆復發，因無法使用膝關節鏡清除，再分別接受了1次關節鏡手術加上後方開放式切除手術，及1次前後方開放式切除手術，並接受低劑量的放射治療。目前症狀穩定，持續追蹤中。

腱鞘滑囊巨大細胞瘤 好發青壯年的良性腫瘤

成大醫院骨科部關節重建專科翁閎楷醫師指出，腱鞘滑囊巨大細胞瘤是一種良性腫瘤，容易復發，好發在青壯年時期，平均年齡約35歲。長在關節囊外的較為常見，如手指肌腱上，大約100萬人中會有10例；而關節囊內的較為少見，大約100萬人中只有2例，因腫瘤長在關節囊內，很像滑囊炎，所以過去把它稱為「色素沉著絨毛結節滑囊炎」，現在世界衛生組織則統一稱為「腱鞘滑囊巨大細胞瘤」。

關節腫脹和疼痛 病人常常好幾年才確診

翁閎楷醫師表示，關節囊內的腱鞘滑囊巨大細胞瘤最常見的症狀為關節腫脹和疼痛，但病人常常好幾年裡反覆面臨同樣的症狀，卻找不出原因，最後做磁振造影檢查才確診。比較有警覺的醫師會幫病人抽取關節液，抽出來的會是黑紅色的血液狀。最常見的位置為膝關節，占了大約50%，其他有髖關節約占20％與踝關節占10%，原則上腫瘤只會發生在1個關節，並不會同時發生在多個關節。

在Ｘ光影像中，有時可見腫瘤造成骨骼的破壞，特別是在髖關節，甚至和股骨頭壞死不易區分，因此影像診斷主要依據磁振造影；因為腫瘤富含大量血鐵質，在磁振造影檢查中會呈現特殊的低訊號，這也是區分腱鞘滑囊巨大細胞瘤和其他腫瘤的重要指標。

瀰漫型腫瘤 手術無法切除考慮複合治療

腱鞘滑囊巨大細胞瘤主要分為兩大類：單一型和瀰漫型。單一型的多發生在關節囊外，如手部肌腱，只需手術完整切除即可。翁閎楷醫師表示，大多數長在關節囊內的為瀰漫型，腫瘤在關節囊內散佈，會黏附在肌腱、韌帶和軟骨上，治療較為複雜，因腫瘤不易切除乾淨，且仍有一定比例復發的機會，不管是開放手術或關節鏡手術，都有學者報告甚至需要多次手術；如手術無法切除乾淨就會考 慮複合式治療，等手術6週後傷口穩定，再加做局部低劑量放射線治療，以減少腫瘤復發的機會。

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資料來源：健康醫療網

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