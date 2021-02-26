放屁次數有學問 太多太少都不行

放屁是正常的生理行為，完全沒有放屁就要當心，可能腸道阻塞，要趕快就醫治療。（Getty Images）

許多人的生活飽受胃脹氣困擾，時常響屁、臭屁放不停，常在酒足飯飽後連續打嗝，這可能是腸胃道健康亮紅燈的警訊。胃腸科醫師提醒，要留意發生的原因，並且學習如何在日常生活中保腸健胃妙方，才能讓生活不生「氣」。

少吃會產氣食物

放屁是正常的生理行為，完全沒有放屁就要當心，可能腸道阻塞或是腸蠕動消失。台灣 台南市安南醫院副院長、胃腸專科醫師許秉毅表示，正常人平均每天放屁五到十次，約排出500毫升左右的氣體。當屁量多於平常時，可能是有消化不良、乳糖不耐症、慢性胰臟炎、膽汁不足、腸胃炎等疾病；但如果無屁放出並伴隨有劇烈的腸絞痛，注意可能有腸阻塞，要趕快就醫治療。

對於放屁連連的「響屁族」，許秉毅建議，少吃豆類、花生、地瓜、高麗菜等產氣食物；少喝汽水、啤酒等含碳酸飲料，以避免「吞吃」大量氣體；吃飯要細嚼慢嚥，不要狼吞虎嚥，以促進唾液分泌，幫助消化；可以吃益生菌或喝優酪乳，來增加腸道內益菌，減少產氣菌的生長。此外，要留意喝牛奶 後，肚子會不會發脹，放屁不斷，若有此情形，可能是有「乳糖不耐症」，應避免喝牛奶及吃乳製品。

建放屁生理時鐘

至於飽受「臭屁」所苦的人，許秉毅提醒，要少吃蛋、肉類、起司、花椰菜、甘藍菜、啤酒等含有「硫化物」的食品；大蒜、洋蔥、韭菜、柚子、榴槤等味道較重的食物也要少吃，因為這些食物在經腸胃道消化代謝後，所產生的殘渣會充斥著難聞的臭味。

許秉毅認為，常放屁的人應在每天早上出門前及午休時，固定去蹲廁所，訓練自己的腸道及肛門擴約肌，建立放屁的生理時鐘，而能適時地「一股作氣」將屁放出來。

打嗝兩天快就醫

經常性打嗝也是疾病信號？許秉毅指出，打嗝是身體的一種生理反應，當胃吃得太撐或橫膈膜受到刺激，就會將訊息傳至腦幹，誘發打嗝。一般打嗝只會維持一段短時間，有時也可能長達數小時不等，如果打嗝超過兩天以上，最好能就醫檢查，找出原因。過去曾有肝癌、胃癌及胰臟癌病患，因腫瘤頂到橫膈膜，而連續打嗝48小時以上。

脹氣是十分常見的胃腸問題，主要是因產氣太多或胃腸蠕動過慢所引起。許秉毅說，飲食習慣不良、便祕 、乳糖不耐症或臥病在床的人，特別容易脹氣。

有「一肚子氣」的人，建議少吃產氣性食物，要多運動及散步，以活絡消化系統，喚醒腸胃道的功能。

為什麼會放屁？

當食物進入口腔時，經過咀嚼後變成小顆粒進入食道，再傳送到胃部；胃部將食物充分研磨並初步分解蛋白質後，將其送入小腸；食物在小腸被充分消化吸收後，剩下的食物殘渣會被送入大腸。

大腸可將食物殘渣所含的水分作適度吸收，而後將糞便自肛門排出；大腸內有許多腸內菌，以食物殘渣為食，會分解殘渣產生氣體，如果這些氣體往下自肛門排出，便會發生「放屁」的生理現象。