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拔牙一次好幾顆怕出血不止？牙醫建議多討論少風險

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
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年節過後，可以好好整理動搖的牙齒了，但「一次拔好幾顆牙齒，合適嗎？」長期服用抗凝血藥劑的病人劉先生不免擔心。台中慈濟醫院牙科醫師張家豪說明，美國牙醫協會（ADA）發表文獻指出：「大部分牙科手術，術前並不需要停藥或改變原本的用藥處方」，他強調牙科手術基本上可透過確實加壓止血、縫合、置放止血敷料等方式，有效止血。他嘉許劉先生當面與醫師討論個人特別情形，再決定是否停藥，避免承擔不必要的心血管風險。

服用抗凝血藥物患者 牙科止血方式多用

65歲劉先生小中風後長期復健，並服用抗凝血藥物控制病情，一年來控制良好，直到牙疼無法好好進食，才找上牙科醫師，檢查結果發現，除了牙周病引起牙齒搖晃，還有嚴重蛀牙，得拔去多顆壞牙並製作假牙以維持咀嚼功能。劉先生擔心停藥是否會讓血管又阻塞，更怕長期服用抗凝血藥去拔牙，是否引發嚴重併發症

臺中慈濟醫院牙科醫師張家豪表示，類似劉先生的憂慮，常在牙科門診遇到。他指出，口腔內有豐富微血管，拔牙手術確實最擔心「出血」，但其實「拔牙」是牙科常規手術項目，牙科手術的出血，都可以透過確實加壓止血、縫合、置放止血敷料等方式有效控制。

拔牙需停藥嗎？多與醫師討論

不只美國牙醫協會（ADA）文獻指引，張醫師也舉歐洲心律協會(EHRA)2015年建議準則：「牙科執行拔除一至三顆牙齒、牙周手術與植牙等術式，並不需要停止新型抗凝血劑或改變原本用藥處方」。文獻提到的藥物，主要指內科醫師處方常用的心血管藥物如：伯基（Bokey）、保栓通（Plavix）、拜瑞妥（Xarelto）、可邁丁（Coumadin）等新舊款藥品。

不過，張家豪醫師也強調也有少數例外必須特別注意，「除非病人服用抗凝血劑等相關藥物的同時，合併其他系統性凝血問題，像肝硬化造成血小板低下、血液性疾病，或是手術範圍較廣泛，才需要考慮是否有停藥的必要。」張醫師建議，思考停藥與否時，更要思考停藥後可能帶來的風險。如果還是不放心，拔牙前可以先跟內科醫師與牙科醫師討論評估，以避免承擔不必要的心血管風險。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49118/

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