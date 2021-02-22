耳朵爆癢竟是發霉惹的禍！醫揪「兇手」嚴重恐影響聽力

圖片來源 ／健康醫療網

一名65歲陳姓男子，日前覺得耳朵劇癢無比，至耳鼻喉科就診，醫師安排內視鏡檢查後發現陳男內耳道孳生黴菌，耳膜和內耳道上長滿一顆顆黑白小點，再清理耳道內的分泌物與真菌團塊，並使用藥物治療後，症狀才慢慢好轉。

長時間處溫暖潮濕環境 當心內耳道孳生黴菌

陳男的妻子聽到醫師診斷後，跟醫師抱怨陳男有香港 腳，還經常抓完腳之後就去掏耳朵，懷疑是香港腳的黴菌傳染到耳朵，陳男則委屈的表示，自己都有購買醫療用棉花棒掏耳朵。

衛生福利部南投醫院耳鼻喉科吳昭寬醫師聽完夫妻的描述，抽絲剝繭後，發現陳男在菇寮工作，由於種香菇溫度應控制在22～28度、濕度則維持在60～90%之間，長時間處在溫暖潮濕的環境，且空氣中又有很多菌絲與孢子，而陳男購買的棉花棒開啟後也放置在菇寮裡，潮濕環境促使每根棉花棒都發黴，燈光昏暗也看不清，才會在使用過程中不慎將黴菌孢子推到耳膜最深處。

生活充斥黴菌 這些情況會影響耳朵防護力

吳昭寬醫師表示，生活中本就充斥著黴菌或稱真菌，比較常見的菌種為黑麴黴菌或白色念珠菌。一般身處熱帶或亞熱帶地區的朋友，因為環境潮濕悶熱，適合黴菌生長；另外，免疫功能低下，如糖尿病 控制不佳、癌症 接受化學藥物治療、器官移植接受免疫抑制劑或愛滋病朋友，也容易發生。

耳朵癢可用器具摳挖 延誤治療恐癌變

吳昭寬醫師指出，耳朵癢時的確可適度使用棉花棒、耳耙子摳挖，但若長時間不適應盡早就醫，因為有些嚴重黴菌性耳道炎，恐因為發炎物質持續破壞，造成耳膜破裂、影響聽覺功能甚至造成癌變的可能。

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