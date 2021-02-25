我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2833萬 加州逾5萬死

確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

多數患者沒症狀！ 腦動脈瘤如「無聲不定時炸彈」

王燕華
腦動脈瘤是「無聲的不定時炸彈」，好發在50到60歲，以三高慢性病患者為好發族群。圖為示意圖。(本報資料照片)
腦動脈瘤是「無聲的不定時炸彈」，好發在50到60歲，以三高慢性病患者為好發族群。圖為示意圖。(本報資料照片)

台灣台東熱門景點池上伯朗大道日前發生汽車衝入稻田意外，引起遊客圍觀；事後家屬說明，40多歲的女駕駛是因為腦部動脈瘤破裂導致昏迷才出事。花蓮慈濟醫院醫師許晉譯說，腦動脈瘤是「無聲的不定時炸彈」，好發在50到60歲，以三高慢性病患者為好發族群，若能控制好血壓，形成動脈瘤的風險就會下降很多。

花蓮慈濟醫院高齡整合照護科主治醫師許晉譯表示，動脈瘤最主要形成的原因有兩個，一是血管壁相對脆弱，第二個是失控的高血壓造成血管向外突出。

血管脆弱有可能是先天基因問題，後天原因也常跟動脈硬化有關，而動脈會硬化，與抽菸、高血壓、糖尿病、高血脂、年紀大等原因有關係。不過，即使患者年紀大或者血管壁相對較脆弱，只要好好控制血壓，形成動脈瘤的風險就會下降很多。

動脈瘤的好發年齡約在50至60歲，三高慢性病患者尤其是有抽菸習慣的人為好發族群，許晉譯強烈建議三高慢性病患者戒菸，避免這個有多重危害性的隱形殺手。此外，血管長期處於發炎狀態者，例如某些自體免疫疾病的患者，血管壁相對較為脆弱；以及有動脈瘤家族史的人，特別是一等親之內，都要格外留意有沒有這類疾病的可能。

許晉譯說，動脈瘤不一定會破裂，動脈瘤的大小、形狀、位置、血壓是否獲得控制，是否戒菸，都是影響動脈瘤破裂的關鍵因素。平均來說，每100位動脈瘤患者，每年大約有1位患者動脈瘤破裂，如果控制得好，動脈瘤破裂的風險其實並沒有想像中的那麼高。

多數動脈瘤患者都沒有症狀，只有少數人有頭痛或複視的症狀。若擔心自己患有動脈瘤，可以透過健康檢查方式做評估。

許晉譯提醒民眾平常保持規律的的生活作息、多運動維持血管彈性，有三高的慢性患者要別注意控制高血壓，且強烈建議戒菸，做好自我健康管理，可以降低動脈瘤產生的風險。

高血壓 三高 台灣

上一則

多運動、喝水…5要3不要 抗敏有訣竅

延伸閱讀

寒流發威 靜脈曲張者最好別泡湯

寒流發威 靜脈曲張者最好別泡湯
氣溫驟降 醫師籲保暖防心肌梗塞、中風

氣溫驟降 醫師籲保暖防心肌梗塞、中風
久坐久站靜脈曲張上身 醫師：多起身或在位子活動

久坐久站靜脈曲張上身 醫師：多起身或在位子活動
華語戒菸專線 助你展開健康生活

華語戒菸專線 助你展開健康生活

熱門新聞

許多人關心注射新冠疫苗可能產生的副作用，本文一一解答常見問題。(美聯社)

注射新冠疫苗擔心副作用？常見問題解答

2021-02-23 11:09

高血壓 最常被誤解的病

2021-02-14 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

遠離痛風 醫師提三法則

2021-02-19 01:00
一名30歲年輕女性一天追完50集韓劇，近日視覺常閃亮光，眼前不時飄黑影，就醫確診為飛蚊症。示意圖／ingimage

一天追劇50集 30歲女眼前飄黑影確診飛蚊症

2021-02-23 11:14
圖片來源 ／健康醫療網

耳朵爆癢竟是發霉惹的禍！醫揪「兇手」嚴重恐影響聽力

2021-02-22 01:00
火鍋是不少人冬天最愛，不過吃得滿足之餘，健康也要好好把控。示意圖／Ingimage

嗑鍋又怕胖！各食材熱量曝光 營養師教5招健康爽吃法

2021-02-21 15:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵
拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛
落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽

落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽
FDA：嬌生新冠疫苗已符合緊急批准要件

FDA：嬌生新冠疫苗已符合緊急批准要件