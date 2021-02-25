多數患者沒症狀！ 腦動脈瘤如「無聲不定時炸彈」

腦動脈瘤是「無聲的不定時炸彈」，好發在50到60歲，以三高慢性病患者為好發族群。圖為示意圖。(本報資料照片)

台灣 台東熱門景點池上伯朗大道日前發生汽車衝入稻田意外，引起遊客圍觀；事後家屬說明，40多歲的女駕駛是因為腦部動脈瘤破裂導致昏迷才出事。花蓮慈濟醫院醫師許晉譯說，腦動脈瘤是「無聲的不定時炸彈」，好發在50到60歲，以三高 慢性病患者為好發族群，若能控制好血壓，形成動脈瘤的風險就會下降很多。

花蓮慈濟醫院高齡整合照護科主治醫師許晉譯表示，動脈瘤最主要形成的原因有兩個，一是血管壁相對脆弱，第二個是失控的高血壓 造成血管向外突出。

血管脆弱有可能是先天基因問題，後天原因也常跟動脈硬化有關，而動脈會硬化，與抽菸、高血壓、糖尿病、高血脂、年紀大等原因有關係。不過，即使患者年紀大或者血管壁相對較脆弱，只要好好控制血壓，形成動脈瘤的風險就會下降很多。

動脈瘤的好發年齡約在50至60歲，三高慢性病患者尤其是有抽菸習慣的人為好發族群，許晉譯強烈建議三高慢性病患者戒菸，避免這個有多重危害性的隱形殺手。此外，血管長期處於發炎狀態者，例如某些自體免疫疾病的患者，血管壁相對較為脆弱；以及有動脈瘤家族史的人，特別是一等親之內，都要格外留意有沒有這類疾病的可能。

許晉譯說，動脈瘤不一定會破裂，動脈瘤的大小、形狀、位置、血壓是否獲得控制，是否戒菸，都是影響動脈瘤破裂的關鍵因素。平均來說，每100位動脈瘤患者，每年大約有1位患者動脈瘤破裂，如果控制得好，動脈瘤破裂的風險其實並沒有想像中的那麼高。

多數動脈瘤患者都沒有症狀，只有少數人有頭痛或複視的症狀。若擔心自己患有動脈瘤，可以透過健康檢查方式做評估。

許晉譯提醒民眾平常保持規律的的生活作息、多運動維持血管彈性，有三高的慢性患者要別注意控制高血壓，且強烈建議戒菸，做好自我健康管理，可以降低動脈瘤產生的風險。