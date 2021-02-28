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下肢核磁共振全靜脈掃描 靜脈曲張微創治療添利器

魯永明
靜脈曲張有時會造成腿部疼痛、慢性傷口，甚至無法行走。(Getty Images)
靜脈曲張有時會造成腿部疼痛、慢性傷口，甚至無法行走。(Getty Images)

靜脈曲張是常見惱人毛病，除美觀問題，有時也會造成腿部疼痛、慢性傷口，甚至無法行走；台灣嘉義長庚醫院發展出下肢靜脈核磁共振檢查，不使用顯影劑，也沒有輻射線，可以完整的顯影下半身靜脈系統，使醫師與病人能更了解疾病的程度，共同做出最好的治療計畫。

84歲王奶奶有心臟瓣膜閉鎖不全，因為靜脈曲張惡化，往往走沒幾步路兩腳便痠痛不止，晚上常因小腿抽筋痛醒，年紀大就醫意願低，在友人介紹下，女兒帶她求助嘉義長庚心臟血管外科醫師黃耀廣。

黃耀廣說，靜脈曲張手術可分為傳統手術與微創手術，使退化的大隱靜脈或小隱靜脈阻塞，進而使足部血流都由其他正常血管回到心臟。微創手術使用電頻或雷射，由超音波定位後，在血管內加熱而達到阻斷大隱靜脈的效果。

無論電頻或雷射微創手術，都須要在皮下注射大量水分，以免在血管內加熱時燒壞血管外的皮下組織及皮膚，但這些水份吸收後，可能造成王奶奶心臟衰竭惡化。微創手術最近有較新的選擇「靜脈膠水」，由靜脈內利用膠水閉合大隱靜脈而不用能量加熱，王奶奶選擇靜脈膠水，在局部麻醉下用微創方式閉合了退化的大隱靜脈。出院後，王奶奶的腿不再疼痛，總算能好好的睡覺了。

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