夜間多尿是警訊 頻跑廁所難眠 潛藏5大疾病

夜間多尿影響睡眠品質。(本報資料照片)

「醫師，我常半夜起床上廁所，是不是身體哪裡出問題？」台灣嘉義長庚醫院泌尿科主治醫師何東儒說，不少民眾為夜間多尿症所苦而求診；晚上尿量超過全天尿量三分之一，就稱「夜間多尿症」。

夜尿原因多 別輕忽

何東儒指出，夜間多尿症是下泌尿道症候群的一種。下泌尿道症候群依症狀特性可以分兩大類，一是「阻塞型」，症狀排尿斷斷續續，尿流量少，或是要用力才尿得出；另一種「儲存不良型」，就是膀胱裝不多，白天或晚上頻尿，甚至會因尿急而漏尿。

攝護腺肥大指的是攝護腺大小大於30毫升，會造成膀胱出口阻塞，屬阻塞型症狀；夜間多尿多屬儲存不良型症狀，夜間睡覺時，腎臟產製尿量太多，使得膀胱提早裝滿，讓人不斷起身上廁所。還有種「夜間頻尿」有點不一樣，即使夜間腎臟產製尿量沒超過全天三分之一，還是可能起來上廁所很多次。

「為何會發生夜間多尿？」何東儒說，正常生理狀態，睡眠時人體會分泌抗利尿激素，平均每小時腎臟產製尿量會比白天少。如果抗利尿激素分泌不足，或腎臟對抗利尿激素反應不佳，就會出現多尿症。其他原因還有失眠 、水喝太多、膀胱出現儲存不良型的下泌尿道症狀等，須找出原因才能對症下藥。

多尿型態 男女有別

夜間多尿症主要發生在年紀較大，或有糖尿病 、高血壓 、心臟衰竭、睡眠呼吸中止症，以及深部靜脈栓塞下肢水腫的人。年紀大與內分泌素異常有關，除心臟排鈉肽產生太多，也跟抗利尿激素分泌不足，腎素及醛固酮功能不全有關。

何東儒表示，性別不會直接影響夜間多尿症，但晚上起來上很多次廁所，有時是儲存不良型症狀的夜間頻尿，這就跟性別與下泌尿道結構有關。男性因尿道較長，攝護腺會隨年紀變大而發生阻塞，較常見阻塞症狀；女性尿道短，膀胱儲尿功能易失靈，症狀屬儲存不良型。

「夜間多尿是警訊，可能代表有其他疾病問題。」何東儒舉例，心臟衰竭病人晚上躺下來後，會出現夜間多尿，主因是心臟輸出量不足，屬心臟衰竭早期症狀。另外，很多病人沒意識到自己有糖尿病，因尿糖造成夜間多尿，就醫才發現有嚴重糖尿病問題。夜間多尿原因多，要先找出原因，例如治療心臟衰竭、糖尿病或睡眠呼吸中止症等，才能治本。

除了疾病警訊，如果晚上一直起身上廁所，可能導致失眠，老人也可能在夜間跌倒骨折。

記錄排尿 對症下藥

「確定夜間多尿原因，才能找出治療方法。」何東儒說，通常會從詢問患者病史開始，加上身體檢查及生理生化數據，判定是疾病造成多尿問題，還是單純的失眠或喝水過量造成。

通常會請病患作排尿日誌，記載每次喝水量、排尿量、排尿間隔，按照晚上睡8小時、白天活動16小時估算，確定晚上總尿量是否大於每天總量三分之一。

身體檢查部分，如發現四肢水腫，可能是體內水分分布不均或心臟衰竭。生理生化及血液檢查，包括尿路動力學及尿液檢查，有時要以睡眠生理檢查，確定是否有睡眠呼吸中止症。

何東儒強調，發現夜間多尿警訊，要先治療根本問題，如糖尿病、心臟衰竭或睡眠呼吸中止症，才能有效解決多尿問題。