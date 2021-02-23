手機片刻不離手 恐變「板機指」 痛到無法伸直或握東西

新冠肺炎持續肆虐全球，年節期間許多人為了防疫 ，選擇宅在家追劇、玩手遊，多日下來除了感到腰痠背痛外，大拇指和中指更痛到無法伸直，手掌遠端也因疼痛導致無法握東西，假期就此泡湯。提醒使用手機 30至50分鐘應休息3至5分鐘，並且適時做手指屈指肌腱伸展運動，以防板機指上身。

根據往年經驗，每逢春節假期結束後，門診因板機指求診的民眾增加２成，今年過年疫情 威脅未減，民眾待在家的時間更長，除了吃飯、洗澡、睡覺外，為了打發時間，春節期間肯定手機不離身，無形中增加罹患板機指的機率。

板機指正式學名為「手指屈指肌腱狹窄性肌腱鞘炎」，正常狀況下當手指彎曲時，屈指肌腱會於滑車韌帶內平順滑動，但當手指過度使用，使得屈指肌腱與滑車韌帶過度摩擦，就會產生腫脹、發炎及狹窄現象，當彎曲的指頭伸直時會發出「喀」聲響，出現猶如扣板機的動作，故名為板機指。

板機指好發位置為大拇指、中指和無名指，通常早上症狀最嚴重，如手指僵硬難以活動、手指腫脹彎曲、手指掌面根部隆起壓了會痛，需要靠另一隻手將患側手指扳直，進而產生疼痛彈跳聲響等。患者多半為製造業工人、手作工藝者、長期使用電腦、家庭主婦等族群，但近年來因年輕人花許多時間追劇、玩手遊，使得板機指也常見於長期使用手機的年輕人。

建議當手指明顯出現發炎、腫脹時，可以先冷敷消炎，或服用消炎止痛藥，適度休息後在非急性期配合熱敷，避免從事會造成疼痛的動作。也可透過2種手部運動，來舒緩手指疼痛。

若民眾仍為板機指所苦，可以到醫院復健科門診就醫，透過傳統的物理因子（超音波、雷射、經皮電刺激等）治療，或醫師會依照病況於手指掌面的滑車韌帶處，注射局部類固醇或超音波導引注射低濃度葡萄糖水減壓消炎消腫改善沾黏，若仍無法改善，亦可考慮接受乾針或浮針治療，或接受手術治療。