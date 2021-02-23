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預防急慢性病發作 6大飲食錦囊幫大忙

鄭維真
大餐接二連三，記住6大「飲食錦囊」可避免急慢性疾病找上門。（圖：台南市立安南醫院提供）
大餐接二連三，記住6大「飲食錦囊」可避免急慢性疾病找上門。（圖：台南市立安南醫院提供）

大餐接二連三，怎樣能夠享受歡樂還可避免各種急慢性疾病找上門？台南市立安南醫院副院長許秉毅表示，其實只要記住6大「飲食錦囊」，大家即能吃得飽過好年。

如何預防「腸胃炎」？許秉毅說，食物中毒和腸胃炎大多跟吃「生食」有關，像生蠔、生魚片、生菜等食物，未經烈火殺菌，一旦有了細菌、病毒或寄生蟲汙染，吃下肚子不生病也難。此外，吃烤肉時記得食物一定要烤熟，千萬不要吃到半生不熟的蛤蠣和肉品；要避免腸胃炎一定要勤洗手，不吃加熱好幾次的隔夜菜。

大魚大肉，常讓「胃食道逆流」變本加厲，醫師建議有胃食道逆流問題的朋友，雖可以品嘗各式美食，但要注意「量」的問題，吃「七分飽」就好，胃食道逆流的地雷食品包括咖啡、紅酒、白酒，以及麻辣鍋、水煮魚等辣味食物，年糕、湯圓等甜點，東坡肉、雞湯等油膩食物，只能淺嘗不可過量。另外，餐後要散步5到10分鐘，讓食物和胃酸可藉著地心引力往下流。

預防「消化不良炎」的飲食錦囊，常有胃腸脹氣、消化不良的朋友，吃到不餓就好，千萬不可吃太多；另外豆類、花生、地瓜等「產氣性食物」要少吃；同時可補充益生菌或酵素，幫助消化。

至於如何預防「急性膽囊炎」？許秉毅表示，攝入過多的油膩食物會讓小腸分泌大量的「膽囊收縮素」，讓原本安分在膽囊裡面的膽囊結石外出作怪，引起劇痛。有膽囊結石的患者要少吃肥肉、魚卵、蟹黃、烏魚子，同時記得要多吃蔬菜及水果，讓蔬果中的膳食纖維幫忙吸油，減少油脂進入人體。

許秉毅指，大魚大肉、各式海鮮常會誘發「痛風」，有尿酸高或痛風病史的朋友要少吃動物內臟 如蟹黃、烏魚子、豬肝，少喝火鍋湯底，避免喝啤酒、白酒和可樂類的碳酸飲料。同時別忘了每天喝2000CC以上的白開水，降低血中尿酸濃度。

另外，為預防「中風、心肌梗塞」，許秉毅表示，天氣寒冷容易誘發血管收縮，而睡長覺或長時間開車容易造成血液循環不良，如果加上大吃大喝、抽菸喝酒，常造成膽固醇與血糖增高，血管壁發炎與血管阻塞，導致中風及心肌梗塞，建議有高血壓、高血脂、高血糖的朋友「早上一起床先喝一杯200CC的溫開水」，降低血液濃稠度，促進血液循環。飲食上過油、過甜、過鹹的食物一定要忌口，不可抽菸。

中風 血糖 高血壓

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