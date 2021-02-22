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白斑影響美觀 新植皮手術40分鐘搞定

黃寅
患者楊先生表示，臉上白斑病灶困擾已久，經過傳統治療效果不佳，經此新方式手術後，在視覺辨識上與原來膚色是相同的，且色素恢復持續度久，他很滿意。(記者黃寅／攝影)
患者楊先生表示，臉上白斑病灶困擾已久，經過傳統治療效果不佳，經此新方式手術後，在視覺辨識上與原來膚色是相同的，且色素恢復持續度久，他很滿意。(記者黃寅／攝影)

白斑影響美觀，傳統治療方式容易留下永久色差、疤痕，治療過程疼痛不適。台灣中國醫藥大學附設醫院美容醫學中心利用「表皮移植株儀」進行微水泡取皮與點陣微創表皮移植技術，能大幅提升治療成效，尤其是關鍵的臉部、脖子白斑的治療，移植率達到9成；皮膚色澤相似度也達到8成，也有助於深擦傷、燒燙傷等患者的治療。

此一新型表皮移植技術由張長正召集，透過與中醫大藥妝所所長教授江秀梅，以及馬偕醫院皮膚外科醫師王研人等研究團隊共同努力，發表論文刊登於國際期刊Dermatology。研究中另一發現，是移植區旁原已白的眉毛竟也變黑，此一發現同時也寫進論文中，未來還可進一步研究。

中國醫藥大學附設醫院美容醫學中心雷射美容科主任張長正表示，白斑是一種黑色素細胞退化疾病，常好發於臉部、脖子、手、腿、生殖器，誘發原因常是基因遺傳及自體免疫問題。白斑造成外觀改變，患者也承受極大心理壓力。治療上，通常是給予類固醇、照射紫外線及傳統皮膚移植，但使用類固醇可能有皮膚變薄、血管擴張等副作用；長期照射紫外線也可能導致皮膚曬傷、色素斑生成甚至增加皮膚癌的風險。

而傳統皮膚移植，是利用負壓產生水泡以取得表皮，需耗時1至3小時，病人疼痛不適，尤其在供皮區也易產生永久色差及疤痕，讓不少人害怕治療。而表皮移植株儀的取皮方式，是利用熱能以及負壓吸取的方式，比傳統水泡取皮更加的精準、省時，且極低痛感、過程不用全身麻醉，40至60分鐘內就能完成表皮移植；且因新技術是以陣列式的移植株規則排列，讓患者移植處和非病灶皮膚的色差大幅縮小，擺脫傳統植皮後白斑移植部位仍有色素不均的問題。

根據試驗結果，患者患部色素隨著時間逐漸恢復，移植率普遍達8到9成，甚至接近移植處完全覆蓋；且色素均勻度透過光學儀器分析其色澤相似度平均也超過8成。

皮膚科張廖年峰醫師表示，對於穩定的尋常型白斑與對傳統治療效果不佳的節段型白斑病人而言，此新型表皮移植儀器，術中時間短，術後疼痛低，色素恢復佳。特別是患者最在意的臉部區塊，常常因為患處顯露而造成心理壓力負擔，此治療對於患者乃是一大福音。

患者楊先生表示，臉上白斑病灶困擾已久，經過傳統治療效果不佳，經此新方式手術後，在視覺辨識上與原來膚色是相同的，且色素恢復持續度久，他很滿意。

「表皮移植株儀」進行微水泡取皮（上）與點陣微創表皮（下）移植技術。(記者黃寅／翻...
「表皮移植株儀」進行微水泡取皮（上）與點陣微創表皮（下）移植技術。(記者黃寅／翻攝)
中國醫藥大學附設醫院美容醫學中心雷射美容科主任張長正表示，表皮移植株儀的取皮方式...
中國醫藥大學附設醫院美容醫學中心雷射美容科主任張長正表示，表皮移植株儀的取皮方式，是利用熱能以及負壓吸取的方式，比傳統水泡取皮更加的精準、省時，且極低痛感、過程不用全身麻醉，40至60分鐘內就能完成表皮移植。(記者黃寅／攝影)
傳統皮膚移植，是利用負壓產生水泡以取得表皮，需耗時1至3小時，病人疼痛不適。(記...
傳統皮膚移植，是利用負壓產生水泡以取得表皮，需耗時1至3小時，病人疼痛不適。(記者黃寅／翻攝)
白斑影響美觀，傳統治療方式容易留下永久色差、疤痕，治療過程疼痛不適。(記者黃寅／...
白斑影響美觀，傳統治療方式容易留下永久色差、疤痕，治療過程疼痛不適。(記者黃寅／翻攝)
利用「表皮移植株儀」進行微水泡取皮與點陣微創表皮移植技術，原本的白斑部位逐漸轉成...
利用「表皮移植株儀」進行微水泡取皮與點陣微創表皮移植技術，原本的白斑部位逐漸轉成一般膚色。(記者黃寅／翻攝)

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