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疫下開運微整形 修修臉風行 孫藝真、玄彬當範本

黃惠群
玄彬與孫藝真感情早就藏不住。(圖：Netflix提供)
玄彬與孫藝真感情早就藏不住。(圖：Netflix提供)

新年新氣象，醫美市場不受疫情影響持續旺，戴口罩還戴出新氣象，眼睛、額頭、鼻子等是熱門的微整形部位，許多人提前預約醫美門診進行「修修臉」，期待新的一年能有嶄新面貌，可以開運、時來運轉。

許多人為了讓自己看起來更有精神，會利用假期，到醫美門診「修整門面」微整形，台灣美容外科醫學會理事長蔡豐州表示，過年前後的門診量已增加約三成。

新光醫院耳鼻喉科暨醫學美容中心主治醫師邱昱勳指出，最近很熱門的微整形部位，分別是眼睛、額頭、鼻子等地方；又因為戴口罩可遮住術後的鼻外固定架，所以動鼻部手術的人也不少。常見的修修臉範本，多以火紅的韓劇明星爲主，去年最流行的女星範本是孫藝真、洪秀珠，男星則是玄彬。

利用假期上門美容整形的項目，以除皺、皮膚緊緻、瘦臉、飽滿天庭和夫妻宮、眼睛有神、鼻子高挺、嘴唇豐潤、下巴微翹等為主。邱昱勳說，這些可透過注射玻尿酸及肉毒桿菌素，或淨膚雷射等非侵入性的微整方式達到一定效果。

施打肉毒桿菌素，可以撫平動態皺紋如抬頭紋、魚尾紋等，也可以瘦小臉；玻尿酸可填補凹陷，用於改善臉部靜態紋，如淚溝、嘴角紋、眉間紋等，也可用於豐唇、豐頰、豐太陽穴、隆鼻和墊下巴等。此外，光療的皮秒雷射、淨膚雷射，則可達到皮膚白皙緊緻、除色斑的效果。

男女性想微整的項目不同，邱昱勳指出，亞洲人常做眼睛、鼻子的整形，女性可能較在意眼睛，男性通常會介意鼻子，希望鼻子要挺，相學認為「露鼻孔會漏財」，因此不少中年男性會來調整鼻型。

微整形不只調整臉部形狀，還牽涉比例及化妝技巧，邱昱勳解釋，圓臉的人就不適合太尖的鼻頭，額頭平就不適合太高的山根。有的人為了上鏡好看，鼻子會做得很尖、很立體，雙眼皮會割得很寬，在化濃妝、戴假睫毛時效果明顯，但這不適合平常淡妝或沒有上鏡需求者，會顯得太突兀不自然。

邱昱勳醫師說，每年的修修臉範本多以火紅的韓劇明星爲主。(圖：邱昱勳提供)
邱昱勳醫師說，每年的修修臉範本多以火紅的韓劇明星爲主。(圖：邱昱勳提供)
新春開運微整形 製表／黃惠群
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