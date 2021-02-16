網紅稱「喝油排膽結石」 醫：從未看過病人試完見效

網紅愛莉莎莎。（取材自Youtube）

台灣 人氣百萬YouTuber「愛莉莎莎」因為「喝橄欖油排膽結石」民俗療法，槓上台大兒科醫師「蒼藍鴿」。新光醫院胃腸肝膽科主治醫師、健康管理部主任朱光恩表示，診間看過很多誤信偏方喝油、喝蘋果 汁的病患，「但20年來沒有任何看過病人試完有用的」。

朱光恩說，診間的病人十個裡面至少有兩、三個會信偏方，說喝油、喝蘋果汁可以排石頭，而不願意開刀。但往往試了一年偏方，最後還是回來就醫，腹部超音波一掃，不但膽結石變大還變多。

朱光恩表示，膽結石是很普遍的問題，形成原因主要是體質問題，女性發生率較男性高，其中以中年女性較多。另外，如地中海貧血等因溶血問題，或是飲食喜歡吃油膩食物，也較容易導致膽結石。

他說，通常膽結石患者因為膽汁分泌不好，常見症狀是吃完飯會肚子脹氣，消化不好等，若這樣的問題只是一、兩次，應無大礙；但如果一吃就不舒服，就要考慮是否有膽結石，建議做腹部超音波檢查。

一旦檢查出有膽結石，不一定要切除膽囊，有些患者寧願和平共處，有疼痛再說；另一些患者則採取積極治療，進行膽囊切除。

但膽囊不切除，可能會造成急性膽囊炎，引發劇烈疼痛，等於是忍受不定時的未爆彈；或可能因為結石不停摩擦膽囊，造成慢性發炎，也較容易有癌症 產生。

另外，如果結石不小心卡住膽管，也會形成黃疸，導致肝指數跟著異常。因此如果出現黃疸，就一定要馬上處理；除了切除膽囊，還必須做膽管鏡，把卡住膽管的石頭拿掉。

因此朱光恩建議，膽結石要根治，最好的辦法便是開刀將膽囊拿掉。過去拿掉膽囊需要剖腹，手術較困難、危險，需要七到十天的恢復期；但現在醫學技術進步，以腹腔鏡進行膽囊切除術只是小手術，開完刀後三天就可以回家。

但有些病患會擔心膽囊會不會對健康造成造成危害。朱光恩解釋，不論有沒有膽囊都不會影響健康，膽囊只是儲存膽汁的小倉庫，但膽管也能幫忙儲存一些膽汁，所以不會有太大影響。

至於許多偏方說喝油可以排膽結石，朱光恩說，這可能是油與體內的食物結合，不是真的石頭。

而除了沒有醫學證實外，吃太多油膩食物需要更多膽汁分泌幫助消化，反而會刺激膽囊，造成更劇烈的疼痛。因此如果選擇不手術，要與結石和平共處的病患，千萬不能吃太油膩的食物，以免疼痛發作，「比生小孩還難受」。