喝酒傷肝 別等肚子大了吐血

長期大量喝酒會導致脂肪肝，最後發展成肝硬化。肝臟模型從左到右顯示：正常肝臟、脂肪肝、肝硬化和肝癌。（本報資料照片）

老闆敬酒，老王動也不動。

同事：「老闆敬酒，你怎麼沒善意的回應？」

老王：「我不是換肝，就是換老闆！」

啊！說得令人心酸！

老王在公司內從事業務工作，長年以來與客戶交際應酬，酒喝多了，不知不覺把肝搞壞了。

同事：「怎麼一回事？」

老王：「上個月，肚子大了起來，去看醫生，醫生超音波一做，發現我肚子有水，而且肝硬化很厲害。醫生說再喝下去就要換肝了！」

同事：「如果要換肝，有肝的來源嗎？」

老王：「我兒子，他比我胖許多，有嚴重的脂肪肝，聽說要減重 消脂後，再評估！也不曉得他願不願意！」

同事：「聽說到對岸可以換死刑犯的肝？」

老王：「是有聽說，但現在疫情 那麼嚴重，怎麼去得了？而且也不便宜。」

「酒逢知己千杯少」、「醉翁之意不在酒」這些古語證明了自古以來，酒精就與人類文明脫離不了關係。

「酒後吐真言」，酒精會讓平常大腦對人行為的控制解除，而說出平常不好意思說的話。以酒會友是社交常態，但也常腦子當機，說出不雅的話或有失態的行為出現。

酒精號稱為穿腸毒藥，喝下去在胃內經由胃吸收到血液，少部分由鼻子呼出，好讓交通大隊可以做酒測，但大部分的酒精都要在肝臟這個可憐的工廠解毒，就是在肝臟內將酒精分解為乙醛，再分解為醋酸，分解為二氧化碳與水，再由尿尿排出。

但肝臟解酒能力有限，超過一定的限度，肝細胞無法負擔，肝細胞就會發炎壞死，形成酒精性肝炎再變成肝硬化，到後來不是黃疸、肚子大，就是吐血，就是肝昏迷而亡。

因此，「喝酒傷肝，不喝傷心」，傷肝與傷心之間，如何拿捏就是要靠個人的智慧了！