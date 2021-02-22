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高歌歡唱 小心慢性咳嗽、沙啞、失聲

楊雅棠
到KTV高歌歡唱要提防出現「K歌症候群」。（取材自ingimage）
到KTV高歌歡唱要提防出現「K歌症候群」。（取材自ingimage）

許多人會選擇到KTV高歌歡唱，把握和親友歡聚的最後時光。但頻繁又密集的聚餐再加上歡唱，可能出現喉嚨有異物感，聲音沙啞或慢性咳嗽，甚至「失聲」。台北振興醫院嗓音醫學中心醫師張智惠提醒，這是所謂的「K歌症候群」，如果症狀持續，建議到耳鼻喉科用內視鏡檢查聲帶，可能是因為大魚大肉導致胃酸逆流，引起咽喉發炎。

張智惠表示，聲帶是發出聲音、呼吸以及吞嚥的重要結構，聲帶的受傷或發炎與胃酸逆流刺激、不正常的發聲習慣有關。假如有胃酸逆流者，可經由吞嚥及正常的消化道蠕動，將逆流的胃酸排空。

若攝取高油脂、高糖分、菸酒等易脹氣的食物，容易刺激胃酸分泌過多、消化道肌肉緊張或蠕動機能不佳問題，而逆流的胃酸容易滯留在咽喉部引起發炎。

張智惠說，咽喉部黏膜比胃和食道脆弱，相對較易受傷，加上酒精、抽菸或咽喉胃酸逆流也會影響聲帶及周邊組織的血液循環，導致聲帶水腫、黏膜發炎或其它病變。

而每天大魚大肉常吃到油膩且重口味食物，或是過度使用聲音、大聲喧嘩喊叫、飆高音，都會導致隔天聲音沙啞或各種咽喉不適，甚至長出結節或息肉，嚴重有可能還需要手術治療。

張智惠表示，持續的聲音沙啞甚至出現「失聲」情況，建議到耳鼻喉科用內視鏡檢查聲帶，如是胃酸逆流造成的聲帶發炎，搭配藥物及追蹤檢查，即可改善；如果長出聲帶結節、息肉等病變，則可以微創聲帶內視鏡手術，局部麻醉下針對聲帶病變做處理，休養一到兩天即可恢復。

她也提醒，盡量避免高油、高糖以及易脹氣的食物，也要避免菸酒影響聲帶循環；並且多喝水、多讓聲音適時休息，K歌才能不鎖喉。

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