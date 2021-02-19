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眼睛霧霧的…糖尿病患者 小心視網膜病變偷襲

蔡家蓁
糖尿病視網膜病變是成年人失明三大主因之一。（本報資料照片）
糖尿病視網膜病變是成年人失明三大主因之一。（本報資料照片）

「醫生，我最近眼睛霧霧的，看東西好像有一層膜遮住」、「醫生，我早上起床後，突然眼前有一堆雲飄來飄去，甚麼都看不到了」，以上症狀是否似曾相識？如果你又有糖尿病的病史，那建議趕快到醫院檢查，看有沒有糖尿病視網膜病變。

中華民國衛福部金門醫院眼科主任許蓁祐表示，糖尿病視網膜病變是成年人失明三大主因之一，據統計，患有糖尿病的15至20年後，第一型糖尿病患者幾乎都會產生視網膜病變，第二型糖尿病患者則是超過60%會有視網膜病變，其中20%至30%會導致失明；尤其在剛確診第二型糖尿病的患者中，即有20%的人已有視網膜病變，所以第二型糖尿病的病患在發病時就應做第一次的眼科檢查。

糖尿病視網膜病變依嚴重程度可分為非增殖性及增殖性視網膜病變；非增殖性視網膜病變屬於早期病變，若同時患有黃斑部水腫，即會引起視力障礙，此時若沒有積極控制血糖及接受眼部治療，可能在數年內發展成增殖性視網膜病變，眼內會產生不正常的新生血管、纖維組織，引起玻璃體出血、視網膜剝離、青光眼等，甚至導致失明。

初期的糖尿病視網膜病變並不需要治療，僅要定期追蹤，若持續惡化，使得視網膜產生缺血變化，則需考慮雷射治療，如合併黃斑部水腫，目前最有效的治療方式為玻璃體內注射抗新生血管因子藥物，嚴重者如玻璃體出血甚至視網膜剝離，則需採用玻璃體切除手術。

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