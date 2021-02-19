長期鼻塞不管它…篩竇鼻竇炎引發眼窩蜂窩性組織炎 少年險失明

篩竇鼻竇炎有可能引發眼窩蜂窩性組織炎及膿瘍。（本報資料照片）

13歲楊姓少年有鼻子過敏 體質，長期受鼻塞所苦，因此不以為意，日前因右眼疼痛就診，醫師判定為結膜炎，不料用藥後並未改善，且右眼腫脹伴有發紅、頭痛、高燒等症狀，家長帶他到台北慈濟醫院急診，發現右眼球轉動異常，立即安排電腦斷層檢查，診斷為篩竇鼻竇炎引發眼窩蜂窩性組織炎及膿瘍，若惡化恐失明，緊急住院治療10天才康復。

台北慈濟醫院兒科部醫師吳秉昇說，兒童鼻竇炎依病程長短分急性及慢性，急性鼻竇炎病程約在一個月之內，慢性鼻竇炎可能持續三個月以上，感冒與過敏是誘發兒童鼻竇炎的兩大原因。

吳秉昇表示，人體有四對鼻竇，鼻竇內黏膜會持續分泌腺體，滋潤及過濾吸入的空氣，正常情況下鼻腔暢通，分泌物能自行排出，若鼻黏膜腫脹，造成鼻竇開口堵塞使鼻液滯留，就可能因病毒、細菌增生引發鼻竇炎，常見症狀包括鼻塞、黃綠鼻涕、鼻涕倒流、口臭、頭痛等，長期下來會影響睡眠，導致小朋友注意力不集中、過動等情形。

吳秉昇說，若發炎情形惡化、擴散，恐引發眼窩或顏面蜂窩性組織炎、海綿竇栓塞等併發症 ，除了失明，更會危及生命，一般而言，鼻竇炎治療會以口服抗生素及鼻噴劑為主，若為鼻息肉導致的慢性鼻竇炎，或服藥後症狀未見改善，就需考慮內視鏡手術治療。