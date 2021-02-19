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脊椎羊膜萃取物注射 有助改善背痛

高宇震

台灣35歲劉姓男子多年前車禍受傷，治療後下背部仍不時感覺疼痛，前陣子在家跌倒，新傷加舊疾引發劇痛，看過許多中西醫和復健及推拿，都未見效。經聯新國際醫院疼痛控制科主治醫師黃鈺涵評估為椎間孔椎間盤的一個小小突出壓迫到神經作怪，施作「脊椎羊膜萃取物注射治療」，兩周後回診，劉先生疼痛感已明顯改善。

黃鈺涵在脊椎第四、五節椎間盤外緣纖維環撕裂部位注射羊膜萃取物，藉由強力的再生因子，修補椎間盤受損區域。劉先生治療兩周後回診，疼痛指數僅剩一分，不再坐立難安。

黃鈺涵表示，羊膜萃取物在美國用於疼痛治療已十多年，去年才引進台灣，多用於膝關節部位，主要是脊椎注射治療具有高難度。注射時以七至八公分長的特殊針頭，深入背部直達腰椎椎間盤，搭配高階影像電腦斷層的掃描導引，避開血管、神經及敏感組織，將羊膜萃取物溶液，精準注射到患部僅0.2公分的微小區域，如偏差或稍有不慎，輕者短時間麻痹無力，重則神經受損。

羊膜萃取物是人體胎盤組織成分之一，可幫助患部細胞的活化再生。羊膜萃取物不會造成施打後的排斥反應，用於疼痛治療相當普遍。

台灣 美國 車禍

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