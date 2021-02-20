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背痛到無法起身 微創脊椎灌漿術改善

莊祖銘
嘉義長庚醫院骨科醫師李建穎表示，其實蘇老太太在3年前就曾經因為跌倒造成第一節腰椎壓迫性骨折。（圖：長庚醫院提供）
嘉義長庚醫院骨科醫師李建穎表示，其實蘇老太太在3年前就曾經因為跌倒造成第一節腰椎壓迫性骨折。（圖：長庚醫院提供）

台灣70歲的蘇姓女子在家刷地板，起身時背部竟一陣刺痛，腰都挺不起來，送到長庚醫院檢查才發現蘇女3年前就開始治療骨質疏鬆症，去年因故停止治療，才導致病情加劇，最後用「微創脊椎灌漿手術」注射骨水泥，骨質密度也從3年前的-2.8下降到-3.0。

蘇女兒子帶孫子們回老家，發現母親從床上起身就痛得要死，本以為只是閃到腰，在診所看了3個多禮拜完全沒有改善，趕緊送到嘉義長庚醫院的急診，照X光才發現第12節的胸椎產生壓迫性骨折，安排了脊椎的核磁共振檢查發現第12節胸椎除了壓迫性骨折還有一個大空洞。

嘉義長庚醫院骨科醫師李建穎表示，其實蘇老太太在3年前就曾經因為跌倒造成第一節腰椎壓迫性骨折，當時在醫師的建議下就開始治療骨質疏鬆症，然去年因新冠疫情，讓蘇老太太不敢到醫院，停止治療。

不到一年的時間，一個起身的動作就造成第12節胸椎的壓迫性骨折，最後用「微創脊椎灌漿手術」注射骨水泥，骨質密度也從3年前的-2.8下降到-3.0，立即重新安排蘇老太太接受骨質疏鬆症的藥物治療。

依世界衛生組織建議，當骨質密度≤-2.5時就應該積極治療來降低骨折風險，若停止治療時也會使得骨質疏鬆性骨折的風險回升，一般來說口服藥物大於等於5年或靜脈注射的藥物大於等於3年的患者，醫師會再次評估病患的狀況來建議病患繼續使用或替代療法來治療。

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