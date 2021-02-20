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吸電子菸 竟肺炎纏身！

黃惠群
吸電子菸可能傷害肺功能。（本報資料照片）
吸電子菸可能傷害肺功能。（本報資料照片）

一名40歲男性已擁有20年的菸齡，經朋友介紹後，最近1年開始使用電子菸，沒想到卻開始出現腹脹、腹瀉、喘和呼吸窘迫等症狀，一開始至腸胃科門診檢查無明顯異狀，接受X光照射後確認為肺炎，後經更詳細檢查，發現該患者的肺功能竟在短短3個月中減少了快4成的肺活量。

台灣陽明醫院胸腔內科醫師蘇一峰在臉書粉專發文指出，此名患者在出現呼吸困難、有喘鳴聲且腹脹腹瀉等症狀後，一開始到腸胃科門診檢查，並未診斷出明顯異狀，後至胸腔科與感染科照射X光發現為肺炎，分別住院3次治療，期間皆以為是一般的肺炎，給予類固醇治療後症狀改善後出院。

然患者出院後仍感到喘悶不適，經醫師詢問後，得知患者近1年有使用電子菸的習慣，並自覺每次吸完電子菸後，呼吸道的症狀就會馬上加劇，且這1年來體重減輕10公斤，走路或爬樓梯就會氣喘吁吁，體能嚴重明顯下降。

經更詳細檢查後，發現該患者的肺功能在短短3個月中減少了快4成的肺活量，且每天胸悶喘都需要一直吸急救用的擴張劑才得以舒緩。

蘇一峰指出，該患者使用美國原廠電子菸和菸油，他提醒，電子菸的相關人士指出的「得到電子菸肺損傷的患者一定是使用劣質電子菸與電子菸油」的言論大錯特錯，勿因好奇就盲目嘗試。

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