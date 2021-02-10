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新冠疫苗在體內 會起哪些作用？

文／亞美醫師協會
不同於傳統的其他病毒疫苗或流感疫苗，新冠疫苗使用的是信使RNA疫苗。(美聯社)
不同於傳統的其他病毒疫苗或流感疫苗，新冠疫苗使用的是信使RNA疫苗。(美聯社)

自2020年12月14日起，美國一線的醫務人員已陸續開始注射輝瑞製藥（Pfizer）生產的新冠疫苗。這意味著我們即將迎來這一年多與新冠病毒「戰役」的勝利，在普及注射疫苗後，我們的生活可望重回正軌，城市也將重現生機。但我們需要清楚的知道，即使有了疫苗也不可高枕無憂，疫苗並不是靈丹妙藥，在新冠病毒徹底消失之前，我們仍需加強防疫意識，避免疫情「死灰復燃」，做好與病毒持久對抗的準備。

瞭解新型新冠病毒疫苗

不同於傳統的其他病毒疫苗或流感疫苗，新冠疫苗使用的是信使RNA疫苗（簡稱mRNA疫苗）。mRNA疫苗是一種從未用過的新型預防傳染病的疫苗。以往使用的疫苗通常是將一種減弱或滅活的病毒注入人體內，以此誘發免疫系統產生免疫細胞。而mRNA疫苗並非如此，該疫苗會告知我們的細胞如何製造出一種蛋白質，甚至一種蛋白質片段，從而觸發我們體內的免疫反應。

mRNA疫苗的作用原理

新冠病毒mRNA疫苗為我們的細胞提供指導，使其能夠製造一種無害的「刺突蛋白」，這種刺突蛋白存在於新冠病毒的表面。mRNA疫苗在上臂肌肉注射，指令（mRNA）進入免疫細胞，免疫細胞就會利用它們來製造蛋白質片段。

蛋白質片段形成後，細胞會分解指令並將其去除。接下來，細胞將蛋白質片段顯示在其表面。

我們的免疫系統認識到這個蛋白質不屬於那裡，並開始建立免疫反應和製造抗體，就像自然感染新冠病毒時發生的情況一樣。

自此，我們的身體便學會了如何防止新冠病毒的感染。與所有疫苗一樣，mRNA疫苗的好處是，接種疫苗者可以獲得免疫保護，而不會有因感染新冠病毒而生病的嚴重風險。

新冠病毒mRNA疫苗的安全性

mRNA疫苗與美國所有其他類型的疫苗一樣，具有嚴格的安全性和有效性標準，是美國食品和藥物管理局（FDA）通過批准（緊急使用授權）的唯一符合標準的新冠病毒疫苗。

關於新冠病毒mRNA疫苗

1. mRNA疫苗不使用會導致新冠病毒的活體病毒。

2. mRNA疫苗不會影響或干擾我們的遺傳基因（DNA）。

3. mRNA永遠不會進入保存我們遺傳基因的細胞核內。

4. 按照指令完成後，細胞會分解並擺脫mRNA。

編輯推薦

  • 在美國，新冠疫苗仍處於優先群體接種階段，但不少人開始在網路分享疫苗接種體驗，其中就包括紐約客們熟知喜愛的臉書專頁版主「NYDetour」。聽聽「NYDetour」分享了他優先接種疫苗的原因，也詳細回顧了打兩針輝瑞疫苗的全過程。
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