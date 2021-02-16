皮膚過敏兒要忌口 吃錯東西可能引發休克

皮膚過敏兒飲食需格外注意，否則可能引發休克，圖非當事人。（本報資料照片）

一名年僅六個月大的女寶寶，某天喝完阿嬤煮的土虱魚湯後，皮膚竟起了大片紅疹、拉肚子、呼吸困難，險釀過敏 性休克，經搶救後救回小生命，檢查才發現原來寶寶患有異位性皮膚炎，飲食需格外注意。

研究發現 罹過動症風險增3倍

據統計，台灣 過敏兒童的盛行率有增加趨勢，自1987年盛行率5％到近幾年已高達50％，成長近十倍，每兩名兒童就有一人有過敏性鼻炎、每五名就有一人因過敏引發氣喘問題、每十名就有一人罹患異位性皮膚炎。

台北開業小兒科診所副院長盧英仁表示，過敏性疾病是台灣兒童常見疾病之一，部分兒童大約一歲就有症狀，五歲為高峰期，近三分之一的孩童成長至青春期會逐漸好轉。

不過，中研院生物醫學科學研究所曾執行一份研究報告，指出當兒童罹患兩種以上過敏症，例如鼻炎、濕疹、氣喘等，未來得到注意力不集中過動症（ADHD）的風險，是無過敏兒童的兩至三倍。

環境＋飲食調整 降低過敏危機

為降低兒童接觸過敏源的機會，盧英仁建議，可優先進行環境改善，如經半年後，孩童過敏症狀仍未好轉，評估可再接受藥物治療，由醫師開立適當的處方用藥，例如，睡前服用抗組織胺、使用類固醇噴劑等。

飲食方面，根據美國 兒科醫學會建議，寶寶在四到六個月後，可開始添加少量但多樣化的副食品，提早接受多樣食物的刺激，也可降低過敏機率。

但是，患有異位性皮膚炎或具有過敏體質的孩童，盧英仁建議，提供完副食品後須觀察三天，如出現腹脹、拉肚子、皮膚起疹或呼吸困難等症狀需立刻停止餵食，包含帶殼海鮮、堅果、巧克力及芒果、奇異果等，皆屬常見會引發過敏的食物。

此外，寶寶出生時，家中已飼養寵物，相關研究指出，如此環境因具有多樣性的微生物，寶寶過敏的機率反而較低，但在寶寶一歲之後才開始養寵物，恐會誘發過敏反應。

過敏與塵蟎有關 室內濕度應維持50％～60％

身體清潔部分，盧英仁建議，異位性皮膚炎可選擇不含皂鹼、香精、色素成份的沐浴乳及保溼乳液，且避免過度清潔、洗澡水溫不宜過熱，沐浴完後可加強塗抹保溼乳液。

盧英仁提醒，由於90％的過敏與塵蟎有關，加上塵蟎在70％以上濕度會大量繁殖，建議維持家裡濕度在50％至60％，可避免黴菌增生，每兩周可用55度溫水清洗寢具並於陽光下曝曬，保持室內通風、乾燥，減少使用厚重地毯、窗簾。