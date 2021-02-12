伴侶好臭？新冠肺炎患者恐「嗅覺倒錯」

一成新冠患者康復後會「嗅覺倒錯」，使他們聞到食物、肥皂或伴侶的氣味，變得令人作嘔。（本報資料照片）

許多新冠肺炎 患者暫時失去嗅覺和味覺，痊癒後嗅覺和味覺通常會恢復。但科學家研究卻發現，10%患者康復後會發展成「嗅覺倒錯」（parosmia），使他們聞到本來應該氣味不錯的東西，如食物、肥皂和伴侶，變得令人作嘔。

根據BBC中文網報導，科學家估計，約65%的新冠肺炎患者會暫時失去嗅覺和味覺，他們康復後嗅覺和味覺通常會恢復。然而，其中有10%會發展成「嗅覺倒錯」，也就是說，目前全球1億多名染疫者中，估計650萬人康復後會出現嗅覺倒錯。但科學家目前不清楚發病原因，也不知道療法。

聞到死亡、腐肉、糞便味道

嗅覺喪失慈善機構「AbScent」創始人克里希．凱利去年6月在臉書 建立群組，幫助6000名成員了解和改善嗅覺倒錯。她說，幾乎所有人都因染疫喪失嗅覺，最後引發嗅覺倒錯，對不同氣味的常見描述，包括死亡、腐爛、腐爛的肉、糞便等。

英國雷丁大學科學家珍．帕克和AbScent臉書群組的一些成員合作發現，肉、洋葱、大蒜、巧克力、咖啡、蔬果、自來水和葡萄酒等，通常會引起不良反應，除了杏仁和櫻桃的氣味尚能接受。

等大腦適應 無治療方法

目前科學家普遍假設，神經纖維因車禍 、病毒或細菌感染等原因受損，導致嗅覺倒錯。目前沒有治療方法，只能等大腦適應。但AbScent認為「嗅覺訓練」可能有幫助，包括定期聞精油，以及調整飲食，像是食用常溫或冷藏食物、避免食用油炸和重口味食物，飲食清淡等。

台北醫學大學附設醫院胸腔內科主任周百謙指出，不論是有症狀或無症狀新冠肺炎患者，鼻腔是最早最有可能的感染和傳播途徑，當病毒感染鼻腔時間一久、病毒量大時，加上季節及環境因素，就有可能影響嗅覺。當患者康復後，嗅覺應該會恢復，但時間每個人不同，重症患者影響較大。

藥物緩解 不建議聞精油

周百謙說，新冠肺炎患者和鼻竇炎患者一樣，嗅覺都會受影響，並不建議使用聞精油方式改善，但可以使用抗組織胺藥物來緩解症狀，並且要多休息讓鼻腔黏膜細胞再生，更要飲食清淡，避免吃辛辣及重口味食物，即可慢慢恢復嗅覺。