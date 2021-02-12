我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公路結冰 德州逾130車連環撞 6死多傷 車禍綿延1.5哩

加州新冠死亡人數超越紐約 4萬5639人 疫情最嚴峻

伴侶好臭？新冠肺炎患者恐「嗅覺倒錯」

羅方妤、黃妙雲
一成新冠患者康復後會「嗅覺倒錯」，使他們聞到食物、肥皂或伴侶的氣味，變得令人作嘔。（本報資料照片）
一成新冠患者康復後會「嗅覺倒錯」，使他們聞到食物、肥皂或伴侶的氣味，變得令人作嘔。（本報資料照片）

許多新冠肺炎患者暫時失去嗅覺和味覺，痊癒後嗅覺和味覺通常會恢復。但科學家研究卻發現，10%患者康復後會發展成「嗅覺倒錯」（parosmia），使他們聞到本來應該氣味不錯的東西，如食物、肥皂和伴侶，變得令人作嘔。

根據BBC中文網報導，科學家估計，約65%的新冠肺炎患者會暫時失去嗅覺和味覺，他們康復後嗅覺和味覺通常會恢復。然而，其中有10%會發展成「嗅覺倒錯」，也就是說，目前全球1億多名染疫者中，估計650萬人康復後會出現嗅覺倒錯。但科學家目前不清楚發病原因，也不知道療法。

聞到死亡、腐肉、糞便味道

嗅覺喪失慈善機構「AbScent」創始人克里希．凱利去年6月在臉書建立群組，幫助6000名成員了解和改善嗅覺倒錯。她說，幾乎所有人都因染疫喪失嗅覺，最後引發嗅覺倒錯，對不同氣味的常見描述，包括死亡、腐爛、腐爛的肉、糞便等。

英國雷丁大學科學家珍．帕克和AbScent臉書群組的一些成員合作發現，肉、洋葱、大蒜、巧克力、咖啡、蔬果、自來水和葡萄酒等，通常會引起不良反應，除了杏仁和櫻桃的氣味尚能接受。

等大腦適應 無治療方法  

目前科學家普遍假設，神經纖維因車禍、病毒或細菌感染等原因受損，導致嗅覺倒錯。目前沒有治療方法，只能等大腦適應。但AbScent認為「嗅覺訓練」可能有幫助，包括定期聞精油，以及調整飲食，像是食用常溫或冷藏食物、避免食用油炸和重口味食物，飲食清淡等。

台北醫學大學附設醫院胸腔內科主任周百謙指出，不論是有症狀或無症狀新冠肺炎患者，鼻腔是最早最有可能的感染和傳播途徑，當病毒感染鼻腔時間一久、病毒量大時，加上季節及環境因素，就有可能影響嗅覺。當患者康復後，嗅覺應該會恢復，但時間每個人不同，重症患者影響較大。

藥物緩解 不建議聞精油

周百謙說，新冠肺炎患者和鼻竇炎患者一樣，嗅覺都會受影響，並不建議使用聞精油方式改善，但可以使用抗組織胺藥物來緩解症狀，並且要多休息讓鼻腔黏膜細胞再生，更要飲食清淡，避免吃辛辣及重口味食物，即可慢慢恢復嗅覺。

一成新冠患者康復後會「嗅覺倒錯」，使他們聞到食物、肥皂或伴侶的氣味，變得令人作嘔...
一成新冠患者康復後會「嗅覺倒錯」，使他們聞到食物、肥皂或伴侶的氣味，變得令人作嘔。（本報資料照片）

新冠肺炎 臉書 車禍

上一則

年菜少鹽、少油、高纖 身材不走樣

下一則

關節疼痛無法握筆 竟是類風濕性關節炎上身

延伸閱讀

韃子繡上的甲骨文

韃子繡上的甲骨文
醫藥短波／新冠病毒 也會攻擊中樞神經致死

醫藥短波／新冠病毒 也會攻擊中樞神經致死
7款花草精油 冬季可護心

7款花草精油 冬季可護心
曾提及「業主」…卡神楊蕙如改口認了：提供網軍打工

曾提及「業主」…卡神楊蕙如改口認了：提供網軍打工

熱門新聞

華人聚集的法拉盛等地區近期疫情未見緩解。(記者顏嘉瑩/攝影)

華人社區新冠確診率為何飆高？醫生分析原因

2021-02-05 09:00
不同於傳統的其他病毒疫苗或流感疫苗，新冠疫苗使用的是信使RNA疫苗。(美聯社)

新冠疫苗在體內 會起哪些作用？

2021-02-10 09:00
圖片來源 ／健康醫療網

年輕人也會感染「灰趾甲」！ 2種警訊要注意

2021-02-06 02:00
補充維生素D可改善憂鬱症。(本報資料照片)

缺乏維生素D 30歲女甩不掉憂鬱症

2021-02-03 02:00

想增強免疫力 多吃7種營養素食物 維生素、鋅不可缺

2021-02-10 02:05
圖片來源 ／健康醫療網

春天常按穴道、喝茶飲 這些方法讓你身心都舒暢

2021-02-05 01:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」
年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來

年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來
61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」

61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」
拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡

拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡
逾百前共和黨政府官員 緊鑼密鼓擬創「反川」第三大黨

逾百前共和黨政府官員 緊鑼密鼓擬創「反川」第三大黨