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冬天保暖反燙傷腳！ 糖友小心傷口惡化釀骨髓炎

中央社

冬季連日低溫，除了心血管疾病發作機率提高，因足部傷口潰瘍就醫的糖尿病患也增加，其中許多是使用保暖設備不慎燙傷。護理師建議儘量以衣物保暖，並加強足部清潔照護。

台灣奇美醫學中心護理部傷口護理師莊玟玲表示，不少民眾在天氣冷的時候會使用電暖器、吹風機、熱水袋等設備保暖，但糖尿病患因為感覺神經較不敏銳，稍不注意就可能造成燙傷，若未及時發現傷口加以處理，潰瘍恐會惡化為蜂窩性組織炎或骨髓炎。

她說，一般民眾可能認為糖尿病引起的傷口潰瘍多發生在高齡者身上，但近年來發現40多歲的糖尿病足傷口患者有增加趨勢，大多是因為對本身的糖尿病警覺性較低，沒有注意足部的每日清潔與檢查而導致。

莊玟玲指出，因使用加熱設備有一定風險，建議在氣溫低時以添加衣物保暖為主，並最好選用白色的襪子，萬一有傷口流血時比較容易發覺，另外，鞋子太鬆或太緊都容易造成摩擦受傷，應選用大小適中的尺寸。

她說，糖尿病患者應每天至少觀察足部外觀與腳趾縫一次，發現皮膚紅腫或不正常硬塊時就要就醫，不要自行塗抹偏方藥膏，清潔前先以溫水泡腳5分鐘，清潔後再以乳液或乳霜擦拭維持滋潤，預防足底乾裂。

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