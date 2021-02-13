長短腳只相差了0.5公分 造成膝蓋痠痛

李思慧(右)示範新開發的智慧運動輔助系統。(記者林伯東╱攝影)

我的左腳比右腳短了0.5公分，差不多是一支原子筆的寬度，卻足足讓我左大腿外側及膝蓋反覆痛了三年多，要不是阿部勳老師，到老我可能都不會知道自己有長短腳問題。

十年前，臨床及研究兩頭忙，左大腿外側及膝蓋常莫名痠痛，熱敷、電療、針灸都做了，沒多久又復發，心想是不是缺乏運動，便開始跑步，但每次運動完左膝更疼痛，嚴重時還會吃止痛藥。

這樣好好壞壞的狀況長達三年多，直到2014年，榮總邀請日本 新潟醫療福祉大學義肢裝具自立支援學系暨人體運動機能研究所系主任阿部勳教授來院上課，開啟了我重新認識自己一雙腳的序幕。

兩腳負重不同 單側痠痛

阿部勳教授在日本義肢輔具界具有相當學術地位與臨床經驗。上完課，我第一次意識到結構性長短腳的重要，因為遺傳造成兩腳的骨頭長度不同，一站起來兩腳負重就不同，所以容易單側痠痛，在沒有矯正的情況下，走越多或跑越多，症狀會更明顯。

從阿部勳教授的課堂學到，雙腳長度差距要到兩公分以上，大腦才會明顯察覺，所以，輕微差別的長短腳，過去在醫學上鮮少人注意。我特意去查看文獻，全球人口有四至七成有結構性長短腳問題，兩隻腳落差在5.2公釐加減4.1公釐之間，因為布尺量測有嚴重誤差，建議採用更精密的三連片X光。

量身訂做鞋墊 矯正足弓

有長短腳的人，若要雙腳站在同一水平面上，短腳被迫要往下遷就，長腳被迫要往上，如此雙腳的足弓也被迫扭曲，因為人體是鏈狀結構，環環相扣，所以也會牽動小腿、大腿、骨盆跟著旋轉，脊椎也會呈代償S型，肩膀也變一高一低，而大腦自動會挑選一隻腳當全身的支柱，被挑選到的腳負擔大，年輕時雖不會感到異狀，但隨著年紀漸增，肌肉 韌帶彈性逐漸減少，無法吸收因長短腳帶來的左右不均力量的衝擊，支柱腳便單邊痠痛，雖然可熱敷、電療，但其實沒有解決最根本的問題。

真正解決問題的方法，是要開模量身訂做一雙鞋墊，把足弓矯正並把長短腳的差距補上，配合對的鞋子與襪子，再加上骨盆回復運動。我這樣做了三個月，痠痛明顯改善，原本第二蹠骨容易長繭，速度也逐漸減慢。在此之前，雖然穿過幾種鞋墊，卻因為沒有量身訂做，長短腳問題並沒有解決。

「穿而優則學」，自己覺得受用後，40幾歲的我，決定重拾書本跨洋拜師阿部勳教授，開啟了長達四年的日本博士之旅。記得有次飛去上課，匆忙上飛機忘了穿鞋墊，行李也沒準備第二雙，一周後回台，全身痠痛不已，好像「身體護照」沒帶在身上，大意又後悔。

獲日優秀論文獎 台灣 首位

2018年3月，我不但順利取得博士學位，還以長短腳的論文拿到優秀論文獎，是台灣學生第一位拿到此獎項，在此，要特別謝謝家人與老公的支持跟陪伴，更要謝謝阿部勳教授讓我進入長短腳研究，造福了自己，也造福病人。

【醫學辭典】

長短腳

長短腳分二種，真性長短腳，又稱結構性長短腳，兩下肢的骨骼左右不等長，多半來自遺傳、先天疾病或下肢骨頭術後；假性長短腳，又稱功能性長短腳，兩下肢骨骼左右等長，但常因其他因素導致身體活動時兩隻腳不對稱，多半來自脊椎側彎、單側肌肉過度緊繃或是腳型異常所導致。

北榮復健醫學部主治醫師李思慧。(記者林伯東╱攝影)

【李思慧小檔案】

現職：台北榮總復健醫學部主治醫師

學歷：

●台灣大學復健醫學系

●中國醫藥大學中醫系

●日本新潟醫療福祉大學醫療福祉學研究所博士

專長：

●肌肉骨骼復健

●智慧醫療復健

●高齡復健

●能力回復復健

經歷：

●台北榮總復健醫學部臨床研究員

●英國Guy's and St. Thomas' Hospital高齡復健進修

興趣：跑步、賞櫻、賞楓、學習新事物

(整理╱記者陳碧珠)