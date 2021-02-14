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體重暴增 可能是心衰竭引起水腫

余采瀅
體重突然暴增，有可能是因心衰竭引起水腫。( Getty Images )
體重突然暴增，有可能是因心衰竭引起水腫。( Getty Images )

54歲郭先生是自行車運動好手，經常100公里騎3個多小時。但他日前突然短短20天內明顯水腫，體重從75公斤暴增到95公斤，但他卻沒感覺不舒服，親朋好友勸就醫都不以為意，直到想藉加強運動消腫，才稍微感覺心跳變快，到台中慈濟醫院心臟內科門診，檢查發現竟是嚴重心衰竭，緊急安排住進加護病房治療。

台中慈濟醫院心臟內科醫師楊峯菁說，一聽到水腫很多人自然而然想到腎臟問題，其實水腫也是心衰竭的標準症狀。他表示，造成心衰竭的主因和心肌炎、冠狀動脈阻塞有關，心肌之所以會感染而發炎，和喝酒、感冒、罹患糖尿病等有很大關聯，至於冠狀動脈阻塞則主要和高血壓、高血脂等原因有關。

郭先生表示，罹病前一天只睡四、五個小時達一年之久，長期睡眠不足都為了追求更高的運動表現，雖然也曾感冒、發燒，但總選擇喝熱水、服用保健品度過不舒服。

楊峯菁說，可能就是這樣導致病毒入侵，最後差點造成一發不可收拾的結局。心衰竭不是老年人才會得，最近收治四名正值壯年病人，其中最年輕的一位才30歲，建議大眾應保持良好生活作息並定期健檢。

楊峯菁叮嚀罹患心衰竭後必須遵守醫囑終身服藥，一旦停藥不僅會讓病情惡化，更可怕的是即使再恢復用藥，效果也不如之前那麼好。心衰竭明顯症狀包括下肢水腫及呼吸喘，尤其是晚上喘得更厲害、無法平躺，再加上運動耐受度下降，就要懷疑心衰竭可能已悄然上身。郭先生也提醒運動同好，體能訓練循序漸進很重要，光靠意志力忘我的超越身體負荷最危險。

高血壓 糖尿病

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