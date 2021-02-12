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媽媽掃光飯菜不浪費 卻吃出高血脂症

江良誠
醫師提醒，飲食習慣若錯誤容易罹患高血脂症。圖為示意圖。(本報資料照片)
醫師提醒，飲食習慣若錯誤容易罹患高血脂症。圖為示意圖。(本報資料照片)

40歲林姓女子為當家庭主婦，擔心食物沒吃完浪費，每天都努力把飯菜吃光，導致BMI逼近27，最近健康檢查，三酸甘油酯超標高達480mg/dl，總膽固醇也高達262mg/dl。醫師表示，除了家族史跟體重會影響血脂，飲食習慣是導致高血脂的關鍵。

台灣南投醫院中醫科賴卉蓮醫師指出，血脂是血清裡脂肪的簡稱。主要包括總膽固醇（Total Cholesterol, TC）和三酸甘油酯（或稱中性脂肪，TG)。膽固醇是製造身體細胞膜的重要材料，和協助製造荷爾蒙的原料之一，三酸甘油酯則是維持身體所需的營養與能量。

臨床上，當抽血報告呈現：總膽固醇大於200、低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）大於130、三酸甘油酯>大於200、高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）小於40，就符合高血脂症。

國民健康署對預防高血脂，建議定期健檢、飲食均衡、適度運動、戒除菸酒等良好之生活習慣。一旦已診斷為高血脂症，除了改變既有生活習慣，目前西醫而言，最有效的降血脂藥物是史達汀類(Statins)，研究顯示可降低血中膽固醇，減少心肌梗塞、中風、甚至死亡的風險，常見副作用為肌肉痛、肝功能異常。

賴卉蓮說，高血脂症屬「痰濁瘀滯」範疇，多因飲食不節、過食肥甘厚味，導致脾的運化功能失調，痰濁內積；常以健脾化痰、調補肝腎、活血化瘀法治療，臨床上常用的中藥包括山楂、澤瀉、丹參、決明子等。近年有研究指出紅麴發酵過程中產生的代謝產物中有一種還原酵素抑制劑紅麴菌素 (monacolin K)，可減少膽固醇合成。紅麴入藥，可協助高血脂患者穩定數值。

高血脂患者除了遵從醫囑，規律返診，賴卉蓮醫師提醒應養成良好生活作息及飲食習慣，都有助於改善高血脂。

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