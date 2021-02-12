屁股痛開刀沒改善 骨關節壞死疑貪杯

這名長期酗酒的男子因股骨頭缺血性壞死引發屁股及右側髖關節疼痛。(記者王昭月／翻攝)

台灣 一名長期酗酒的40歲男子因屁股及右側髖關節痠痛，以為脊椎出問題而開刀，術後不僅沒改善還變跛行，更加嚴重。後來轉往其他醫院就醫，查出他的雙側髖關節股骨頭缺血性壞死，致病原因也與貪杯不無關聯。

收治這名患者的「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬表示，這名男子因工作需時常搬移重物，也長期酗酒，近來因為屁股及右側髖關節疼痛，飲酒才稍節制。先前他在其在醫院接受脊椎手術，打入脊椎骨釘，還是沒解決痠痛問題，後來才鑑別出問題出在骨關節。

醫師王清貞經以X光與核磁共振（MRI）為這名男子檢查，他左右兩側髖關節分別有1-2級、3級的骨壞死，關節腔也有積水情形。「程度由0至4級來區分，達第4級者為最嚴重，這名患者算頗嚴重」。

「喝酒、外傷及口服藥物都是引起股骨頭缺血性壞死的原因」王清貞說，這名患者因疼痛、跛行，已影響生活品質，需置換人工髖關節解決，但民眾年紀輕時就置換人工髖關節，日後通常還需再次置換，再面對手術風險。

由於患者不想再開刀，後來王清貞為他進行非侵入性的水介質震波治療，讓缺血、缺氧的股骨頭恢復血液供給，以降低疼痛並延緩股骨頭壞死，以延後他需要置換人工髖關節的時程。經在麻醉之下進行雙側進階高劑量聚焦式水介質震波，超過上萬發震波治療後，男子恢復良好。