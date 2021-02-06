年輕人也會感染「灰趾甲」！ 2種警訊要注意

圖片來源 ／健康醫療網

新冠病毒的壟罩，皮膚科醫美診所何秋燕醫師提醒民眾除了勤洗手、戴口罩，預防病毒擴散之外，更需要注意灰指甲的傳染！灰指甲不僅影響美觀、人際關係，更有可能為家中長輩帶來截肢的風險。



別忽略指甲變化 凹凸、變色都可能是灰指甲警訊！

黴菌感染是灰指甲的主要成因，尤其是冬季為了禦寒，長時間穿著發熱衣襪等衣物造成皮膚通風不良，更容易導致黴菌滋生。常見症狀包含指甲顏色異常(變黃、變白、變灰黑)、凹凸不平、失去光澤，以及增厚、分層、變型等。

何秋燕醫師表示，黴菌不認年齡，灰指甲不是老年人的專利，年輕病友也不少！診所曾有一名外型亮眼的年輕女性，平常有做美甲的習慣，最近一次卸除水晶指甲後，發現其中一指明顯變黃，到診所確診為灰指甲，但幸好尚未擴散到其他手指，目前復原狀況良好。

「無論只要指甲出現任何症狀都應及早就醫！」何秋燕醫師強調，延遲就醫不僅會影響社交生活、造成心理負擔，也容易傳染給同住的家人。若遇到家中長者患有糖尿病 等慢性病，傷口不易癒合，一旦合併發生細菌感染，可能引發蜂窩性組織炎或潰瘍惡化，甚至面臨走路不穩、截肢等問題。

治療兩大關鍵！ 醫：落實銼甲、藥膜保護讓藥效完整發揮！

灰指甲的治療大致分為口服藥及外用藥兩種，何秋燕醫師表示，口服藥物搭配外用藥治療雙管齊下的效果最佳，但口服藥物可能影響肝腎功能，仍須經由醫師評估後使用。「外用藥雖然比較不會造成身體負擔，但在使用前記得要先銼甲，把不健康的指甲移除後，藥物能直接滲透直達患部，讓治療效果更顯著。」何秋燕醫師補充說明，在疫情 下，大家常洗手、噴酒精，建議可以選擇含有藥膜的藥物，讓藥劑有效包覆在指甲上，不會輕易被水分帶走！

遠離灰指甲也有妙招，由於感染灰指甲的黴菌，容易透過指甲刀、拖鞋或是浴室地板等，環境潮濕的地方傳染，因此只要保持手腳的指縫乾燥、避免共用指甲剪與室內拖、長期穿著不透氣鞋襪、壓迫指甲等行為，都可以大幅減少罹患灰指甲的機率，永遠維持完美形象！



早期發現、耐心治療 重拾完美形象不是夢！

灰指甲依嚴重程度不同，約需要治療6個月到1年時間，至少每周塗抹外用藥一次。因其治療時間長，診間也常遇到病友半途而廢。何秋燕醫師表示，「我都會鼓勵病人，在治療時也每月拍照追蹤指甲的變化，並且不要把擦藥視為負擔，因為有藥膜的關係，藥膏塗在指甲上會有一層亮亮的感覺，像是塗上透明指甲油，每周定期補色！」只要早期發現、耐心治療，就可以讓指甲重新散發出最自然美麗的光芒。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49089/





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